Tormilised arengud Uus-Meremaal

Rahvuspartei on juhtinud riiki alates 2008. aastast vähemusvalitsusega, mida toetasid parlamendis kolm väikest erakonda. Paremtsentristidele kolmel varasemal korral valimistel võidu toonud John Key teatas eelmise aasta detsembris ootamatult, et astub peaministri kohalt tagasi ja lahkub üldse poliitikast, sest tahab pühendada rohkem aega oma perekonnale. Tema koha võttis siis üle senine asepeaminister Bill English.

2008. aastal võimult tõugatud Tööpartei ei suutnud populaarse peaministri lahkumist enda kasuks pöörata. Kui erakonna reiting langes juulis madalamale tulemusest, mis saadi kolme aasta eest, mil seda toetas 25,1% valijatest, siis otsustas opositsioonijuht Andrew Little ootamatult tagasi astuda. Valimiskampaania juba käis, kui mees tundis, et tema juhtimisel kukuks erakond valimistel läbi.

Erakonna uue juhi isiklikule populaarsusele lisaks aitas Tööpartei tõusule kõvasti kaasa roheliste kokkuvarisemine. Kui roheliste üks juhtidest Metiria Turei tunnistas, et esitas 1990-ndate alguses vanematoetuse saamisel valeandmeid ja tegi 1993. aastal fiktiivse sissekirjutuse, et saaks hääletada ühe oma sõbra poolt, siis mõjus see erakonna reitingule laastavalt. Turei astus augustis tagasi ning teatas, et lahkub poliitikast, kuid rohelised kaotasid nüüd sellele vaatamata parlamendis pooled kohtadest. Neile jäi neid ainult seitse.