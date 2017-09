Teadus ja innovatsioon

ERKI SAVISAAR, 27. september 2017

Praeguse riigieelarve järgi suureneb teaduse rahastus 15 miljonit eurot. Aastani 2020 kavatseb valitsus investeerida üle 300 miljoni euro oluliste taristuobjektide väljaehitamiseks ja Eesti elukeskkonna arendamiseks. Sealhulgas ehitatakse riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös välja lairiba-jaotusvõrk ehk tagatakse ülikiire internet. Parandame selle kättesaadavust nendes piirkondades, kus seni lairibateenus ei ole lõppkasutajale kättesaadav olnud. Toetame seadusandlusega ka innovaatilisi lahendusi, näiteks said hiljuti Eestis arendatud pakirobotid õiguse liigelda tänavatel. Sellesarnaseid innovaatilisi seaduseelnõusid on tulemas veelgi. Need annavad olulise tõuke meil väga vajalikule arendustegevusele.