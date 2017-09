Saksamaa saab uue koalitsiooni

Kristlikud demokraadid kogusid taas enim hääli, neid toetas 33,0% valijatest, kuid tegemist on selle partei nõrgima tulemusega pärast aastat 1949. Sotsiaaldemokraadid said 20,5% häältest, mis on nende nõrgim tulemus alates 1933. aasta märtsist, mil valimistel läks võit natsidele.

Suurima tõusu tegi nendel valimistel „Alternatiiv Saksamaale“, mida toetas 12,6% valijatest. Sellega platseerusid nad kokkuvõttes kolmandaks.

Liberaalid said 10,7%, Vasakpartei 9,2% ja rohelised 8,9% häältest.

Seega tõusid eelmiste valimistega võrreldes ka kõik teised parlamenti pääsenud väiksemad erakonnad, langesid ainult kaks suurt.

Lävepakuküsitlused näitasid, et enamik valijatest jäi valitsuse tööga rahule ning enamik kristlike demokraatide ja sotside valijatest peab nende suurt koalitsiooni heaks. Sotsid teatasid aga siiski kohe, et nende jaoks sai suur koalitsioon läbi – nii enam edasi minna ei saa.

Sellega avati tee nn. Jamaika-koalitsioonile.

Niisuguse koalitsiooni loomist enamik roheliste ja liberaalide valijatest nüüd heaks ei pidanud, sest neil kahel erakonnal on väga suuri ideoloogilisi erimeelsusi, kuid jõudude kujunenud vahekorra juures on see ainuke realistlik alternatiiv suurele koalitsioonile. Kristlikel demokraatidel, liberaalidel ja rohelistel on parlamendis kokku 395 kohta 709-st. Teine võimalus on vähemusvalitsus, kuid seda üritab liidukantslerina jätkav Angela Merkel kindlasti vältida.

„Alternatiiv Saksamaale“ pääses parlamenti selgelt tänu põgeniketeemale. Kui enamik kõigist valijatest oli Merkeli põgenikepoliitikaga rahul, siis selle erakonna toetajatest lausa 100% polnud sellega rahul. 99% neist nõustus väitega, et „Alternatiiv Saksamaale“ on mõistnud paremini kui teised, et inimesed ei tunne ennast enam turvaliselt. Ja 85% märkis, et see on ainuke erakond, mille poolt hääletades nad oma protesti saavad väljendada.

Häälte jaotust vaadates tulid välja selged erinevused kunagise Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa vahel. Kui juba varem toetus peamiselt idasakslaste häältele Vasakpartei, mis põlvneb kunagi Ida-Saksamaad valitsenud Saksamaa Sotsialistlikust Ühtsusparteist, siis nüüd on tõusnud selle kõrvale kriitikute poolt paremäärmuslikuks peetav „Alternatiiv Saksamaale“. See on pannud kommentaatorid muretsema, et Saksamaa kasvab poliitiliselt lahku. Räägitakse isegi idasakslaste "totalitaarsetest instinktidest" jne.

Mis puudutab viimast, siis tasub märkida, et isegi enamik „Alternatiiv Saksamaale“ enda valijatest leidis, et see erakond ei ole ennast piisavalt distantseerinud paremäärmuslikest seisukohtadest. Samuti uskus vaid 8% kõigist valijatest, et sellel erakonnal on välja pakkuda hea põgenike- ja immigratsioonipoliitika. Paljud hääletasid selle poolt ikkagi lihtsalt protestiks sellise poliitika puudumise vastu, mitte põhjusel, et näevad nimetatud erakonnas head alternatiivi.

