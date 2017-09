Ansip – riigieelarve puudujäägi isa

Siinkohal tsitaat Äripäevast, kes omakorda tsiteerib Ansipi sõnu Kroonikas: „Me ei kulutanud neid reserve, mis me Aivar Sõerdiga kahekesi aastatel 2006–2007 kogusime (Ansip virutab rusikaga lauale – Toim.), isegi keset kõige sügavamat kriisi ära, sest see polnud mõistlik. Nüüd vaatad, kuidas need reservid sulavad. Taavi Rõivas hakkas sellega otsast pihta…”

Kuna inimese mälu on tihti lühike ja valikuline, tasub ajas tagasi vaadata. Ansipi juhitud valitsuskoalitsioon lubas endale riigieelarve osas palju rohkem vabadust kui praegune süütu 0,25% puudujääk. Näiteks sobib hästi näide uuema majandusajaloo kõige mustema, 2009. aasta eelarve ümber toimunust. Eelarve võeti vastu 12. detsembril 2008, ligi kolm kuud pärast Lehman Brothers’i pankrotti, kui majandus oli sisuliselt hangunud. Sellele vaatamata kinnitasid rahvasaadikud eelarve tulupoole mahuks 97,8 miljardit krooni, koguni 15,3% rohkem, kui oli 2008. aasta eelarve laekumine. Ajalugu on unustanud, et ka see absurdselt ülepaisutatud eelarve oli defitsiidis – kulusid kavandati ligi 98,5 miljardi krooni eest, mis teeb defitsiidiks 0,65% – kaks ja pool korda rohkem kui praegusele koalitsioonile süüks pandav 0,25%.