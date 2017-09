Keskerakonna poliitikutel suur rabamine veel ees

Turu-uuringute AS-i küsitlusele vastanud Keskerakonna toetajatest lubas minna Tallinnas tõenäoliselt valima 57%. Paneb muretsema, kui arvestada, et Reformierakond, SDE ja IRL saavad enda toetajad valimistele suurema tõenäosusega. Aga samas on hea näitaja, kui arvestada, et EKRE ja Savisaare valimisliidu poolehoidjatest kavatsevad minna tõenäoliselt valima vähem kui pooled.

Lõpuks sõltubki ju palju sellest, kui aktiivselt inimesed valimispäeval oma toetust erakondadele näitavad. Näiteks: kui pooled EKRE toetajatest jätavad oma hääle tegelikult andmata, siis ei pruugi see erakond Tallinnas üldse volikokku pääseda. Sama kehtib Savisaare valimisliidu kohta.

Samuti näitas see küsitlus, et keskerakondlased ei saa ega tohi jääda nüüd, käed rüpes, valimistulemust ootama, vaid peavad kogu jõust pingutama lõpuni välja, et võimalikult paljud oma poolehoidjad valimiskastide juurde saada.

Tegelikult ei ole neil valimistel veel midagi otsustatud ja konkurendid hingavad tõsiselt kuklasse. Eksivad need, kes loodavad, et Keskerakonna võit Tallinnas kantakse justkui kandikul 15. oktoobril ette. Võidu nimel on vaja kõvasti rabada.

Inimesi tuleb aktiivselt ja kõigiti veenda, et Keskerakond seisab sotsiaalsete väärtuste eest ning on äärmiselt vajalik ühiskonda tasakaalustav ja turvalisust tagav jõud. Muidu võib 15. oktoobri õhtul selguda, et Reformierakond, SDE ja IRL saavadki Tallinnas kolme peale kokku rohkem hääli kui Keskerakond, sest nende toetajate summaarne valimisaktiivsus võiks osutuda suuremaks.

Kuigi Tallinnas on praegu kõige populaarsemaks linnapeakandidaadiks Keskerakonna kohalik esinumber Taavi Aas, on tema toetus juunikuisega võrreldes kahanenud, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i 820 vastajaga küsitlusest.

Taavi Aasa soovib meeritoolil näha 36 protsenti vastanutest. Aas on küll populaarseim linnapeakandidaat, kuid tema toetus on juunikuisest langenud 10 protsendipunkti võrra.

Üsna võrdselt järgnevad Rainer Vakra 14 protsendiga ning Kristen Michal ja Edgar Savisaar mõlemad 13 protsendi suuruse toetusega. Raivo Aegi ja Martin Helmet tahaks linnapeatoolil näha võrdselt seitse protsenti vastanutest.

Head Keskerakonna poliitikud, kui tuua paralleeli kümnevõistlusega, siis just praegu kõlas teile viimase ala, 1500 meetri jooksu stardipauk. Kuna seekordsetel valimistel Keskerakonna ülekaal ei saa kujuneda mäekõrguseks, on lõpuspurt ülioluline. Keskerakond ei saa praegu toimida nagu kolmekordne maailmameister ja Atlanta olümpiavõitja ameeriklane Dan O'Brien, kes üheksa ala järel oli alati konkurentidest niivõrd peajagu üle, et 1500 meetrit lihtsalt lonkis kuskil 4 minuti 50 sekundi kanti läbi.

Kohalikud valimised Tallinnas võidab see, kes suudab iseendast ammutada lisaenergiat isegi ka situatsioonis, kus väsinud keha ja vaim tahaksid samaaegselt tunnistada, et jõud on otsakorral.

Noorena tegelesin aastaid kümnevõistlusega tugeva Rapla kergejõustikutreeneri Jaak Liivandi käe all. Mäletan, kui hea tunne ja lisaenergiat andev oli see, kui Liivandi juhtus 1500 meetri jooksu ajal tribüünil olles viimasele ringile mineku ajal mulle karjuma: “Pane nüüd, raisk!“

Pole mina siin mingi treener ega ole mul ka õigust ühelegi Keskerakonna poliitikule midagi ette kirjutada. Soovin vaid meelde tuletada: elus on vahel iga punkt ja hääl kulla hinnaga. Näib, et Keskerakonna jaoks täpselt nii saab seekordsetel kohalike omavalitsuste valimistel olema.

INDREK VEISERIK,

Kesknädala peatoimetaja

INDREK VEISERIK, 27. september 2017

Viimati muudetud: 27.09.2017

