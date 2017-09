Ratas: Ärihuvide edendamiseks välisturgudel on vaja paremini sihitud tööd

20. september 2017

"Eesti majanduse väiksus sunnib meid olema maailmale võimalikult avatud," lausus ta. Jätkuvaks kasvamiseks peab Eesti Ratase sõnul eksportima kaupu ja teenuseid, millel on senisest kõrgem lisandväärtus. "Eesti eksport on õnneks saavutamas taas mõningast kasvu, kuivõrd meie peamised eksportturud taastuvad kümnendi tagusest kriisist. Samas pole ekspordi lisandväärtuses hüppelist paranemist toimunud. Seetõttu on oluline jälgida meie konkurentsivõimet," rääkis ta.

Konkurentsivõime parandamiseks tuleb Ratase sõnul suurendada investeeringuid kapitali- ja intellektuaalomandi mahukatesse ettevõtmistesse. "Eesti väiksus sunnib meid tegema valikuid ja spetsialiseeruma piisava kompetentsusega valdkondadele, et olla rahvusvahelisel turul võimalikult konkurentsivõimelised. Samuti on vaja suurendada investeeringuid tootearendusse, sealhulgas teadus- ja arendustegevusse. Riik saab siinkohal olla toetavaks jõuks," ütles ta.

Ratase sõnul on riigil Eesti eksportivate ettevõtete võimekuse kasvatamiseks mitmesuguseid programme, mida rahastatakse nii Euroopa Liidu tõukefondidest kui ka riigieelarvest. "Kuid riigi tugi saab olla oluliselt tõhusam ka turundustöös ekspordi sihtturgudel, mida eksportivad ettevõtted ise peavad üheks suuremaks takistuseks ekspordi kasvul," lausus ta. Tema sõnul on Eesti ekspordivõimekuse suurendamiseks ja välisinvesteeringute meelitamiseks vaja ajakohastada ka Eesti äridiplomaatia tugistruktuure ja korraldust ning ärihuvide edendamiseks välisturgudel suurendada erinevate organisatsioonide koostööd. "Selleks ei ole vaja teha senisest rohkem, vaid senisest paremini sihitud ja järjepidevamat tööd," ütles Ratas.

Seetõttu moodustas valitsus tema sõnul kevadel majandusarengu valitsuskomisjoni, mille töö kogub praegu hoogu. Septembri lõpus taas kogunevat komisjoni juhib peaminister ning sinna kuuluvad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, tervise- ja tööminister ja välisminister. Valitsuskomisjoni ees on aruandekohustuslik vastavalt valitsuse tegevusprogrammile käivitatav välismajanduse arendamise koordinatsioonikogu.

