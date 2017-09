Riik arendab Käärikul välja kaasaegse spordikeskuse

20. september 2017

„Selleks, et luua Eesti tippsportlastele ja noortele võimalusi treenida maailmatasemel tingimustes, on koalitsioon otsustanud eraldada aastatel 2018-2020 ligikaudu 12 miljonit eurot Kääriku spordibaasi väljaehitamisse. Järgmise aasta eelarves on selleks suunatud 3,75 miljonit eurot,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Kaasaegse spordibaasi väljaehitamine näitab, et riik väärtustab nii laste ja noorte sporti kui meie tippsportlaste võimalusi treenida olümpiamängude väärilistes tingimustes.“ Uuenev Kääriku spordikeskus hakkab pakkuma treeningute läbiviimiseks innovaatilisi lahendusi. Targa tulevikukeskusena on seatud näiteks eesmärgiks pakkuda koos seadmetega spordilaagri täistsükli jälgimist.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul viib Kääriku spordikeskuse rajamine Eesti spordielu uuele tasemele. „Praegu puudub Eestis kaasaegne spordilaagrite läbiviimise keskus, mis pakuks terviklahendust nii tulemus- kui harrastusspordiga tegelemiseks. Kääriku spordibaasi väljaehitamine on olnud pikalt plaanis ning nüüd lõpuks teostumas. See aitab meie sportlastel valmistuda võistlusteks ja samas loob eeldused ka Eestis rohkemate tipptasemel spordisündmuste korraldamiseks. Prognoosi järgi kasvab kaasajastatud keskuse külastajate arv aastas praeguselt 25 000 inimeselt 50 000 inimeseni aastas,“ ütles ta. Kääriku spordikeskuse väljaarendamine sisaldab spordihotelli laiendust, võistkonnamajade ehitust, spordihoone rekonstrueerimist koos meditsiiniblokiga, konverentsi- ja toitlustushoone rekonstrueerimist, pallimängude halli ehitust, kunstmuru jalgpalliväljaku ehitamist, kergejõustiku ja jalgpallistaadioni rajamist, heitealade väljaku rajamist, ujumisalade rekonstrueerimist, rekreatsioonialade (välilava, karavanide parkla, saunade, telkimisala jm.) väljaehitamist. Spordikompleksi haldab SA Tehvandi Spordikeskus.

