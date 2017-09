22. september – võitluseta vastupanu päev

Ajalooliselt on see kuupäev muidugi kaheldavalt valitud. Päev, mis pidanuks näitama vastupanu Idast peale tunginud Nõukogude armeele ja taganevatele Saksa vägedele pole õieti ühte ega teist.

Esimest korda oli vastupanuvõitluse päev ametlikult kalendris 2007. aastal. Kümnekonna aasta järel on nüüd näha, et seda päeva tähistatakse ikka erinevalt. Toompeal veidi pidulikuma lipuheiskamisega ning akadeemiliste organisatsioonide lipuvalvetega ja pärgade asetamisega Vabadussõja võidusamba jalamile. Peetakse kõnesid ja meenutatakse viimast vastupanu enne Nõukogude vägede saabumist pealinna.

Venekeelne kogukond peab just sel päeval ikka meeles Suure Isamaasõja ajal Tallinna vabastamist natsivägede käest. Eesti pealinna vabastamine on paljudele sellest kogukonnast praeguseni üks tähtpäev kangelasliku sõja episoodist, mil fašistid löödi Leningradi alt taganema ning nood ei suutnud enam enda käes hoida ei Tallinna ega Riiat.

Võimuvaakumit ära kasutades määras peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots 18. septembril ametisse Otto Tiefi valitsuse. Äsjaloodud valitsus deklareeris neutraalsust Teises maailmasõjas. 20. septembril kerkis Pika Hermanni tippu Eesti lipp, mis järgmisel päeval lehvis seal veel koos haakristilipuga. Mõningast relvastatud vastupanu Tallinna jõudvatele Nõukogude vägedele osutasid eelnevatel päevadel vaid Soomest naasnud vabatahtlikud ja nn Pitka-poisid. Mõned eestimeelsed grupid pidasid lokaalset tulevahetust taganevate sakslastega, et nood ei saaks pealinnas õhkimistega suurt kahju teha.

Seega sobinuks relvastatud võitluseta vastupanu päevaks pigem 18. september, mil Tiefi valitsus välja kuulutati, või 20. september, mil trikoloor paariks päevaks Toompeal heisati. 22. september on selles kontekstis pigem alternatiiviks seni Moskva poolt määratud tähistamistväärivale päevale. See on võrreldav sellega, kui prantslased tähistaks oma vastupanu (La Résistance) selle järgi, mil Wehrmacht marssis 1940. aasta 14. juunil Pariisi, aga mitte selle järgi, kui liitlased Prantsusmaa pealinna 25. augustil 1944 vabastasid. Viimast tähistatakse tänini Pariisi vabastamise päevana.