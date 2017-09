UDO KNAPS, 20. september 2017

Veel väidetakse, et e-valimistega suudame noored, kes muidu ei vaevuks kodust välja tulema, valimistel mugavalt osalema. No kuulge, tänapäevane juba alates 16-aastast mobiilne noorus – kus on öeldud, et kord paari aasta kohta oma riigi parema käekäigu eest hoole kandmine peaks nii väga mugav olema? Valimiste mugavusest olulisem on valimiste turvalisus.