Bussiliin Tallinn–Mustvee–Alatskivi peab jätkama

Tuleb nõustuda Avinurme vallavanema Aivar Saarelaga, et Avinurme piirkonna jaoks on see väga vajalik liin. Saarela leiab, et see on Avinurme ainus bussiühendus pealinnaga. Sellega on ka võimalik Avinurmest minna perearstile ja tulevasse vallakeskusesse Mustveesse asju ajama. Et mõne tunni pärast jälle tagasi sõita. Tallinna õppima suundunud noortele on see ainus võimalus reedel ja laupäeval nädalavahetuseks koju saada ja pühapäevaõhtul jälle pealinna sõita.