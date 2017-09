Politsei tõmmati valimiskampaaniasse

PPA kommunikatsioonijuht kinnitas ERR-ile, et see seisukoht on nüüd lõplik. Loho selgitas, et poliitilise välireklaami piirang on seaduses väga üldsõnaline ja praktika kujuneb üksikute kaasuste pinnalt. 2005. aastast alates, kui see seadusemuudatus tehti, on sotsiaalmeedia tähtsus ja roll oluliselt kasvanud. "Kohtupraktika, millele politsei saaks tugineda, on ebapiisav. PPA näeb vajadust seda regulatsiooni täpsustada või muuta, et piirangutest saaksid kõik ühetaoliselt aru. PPA on korduvalt teinud ettepanekuid valimisega seotud õiguse muutmiseks," rõhutas Loho. "Õigusselguse huvides käsitleb PPA internetis asuvaid meediakanaleid ühetaolistena. Avalikus ruumis käitudes tuleb igal juhul järgida hea tava reegleid, olgu tegemist kübermaailmaga või avaliku ruumiga tavamõistes,“ lisas ta.