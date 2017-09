„Isa, ma ei tule su matusele, kui sa Keskerakonna nimekirjas kandideerid!“

Alli Siil on üks mitmest Kambja vanaprouast, kes ootamatult oma kandideerimisavalduse tagasi võtsid. Alli, nagu ka teised sealsed auväärsed emandad, on juba pikemat aega Keskerakonna fännid ja teavad alati kindlalt, millist jõudu toetada. Nüüd otsustasid nad ise vallavolikokku kandideerida.

Kambjas tuntakse Allit hästi. Ta on üks kohalike pensionäride juhte ja hea inimesena avab huvilistele ka kirikuukse.

„Reet Kiuru helistas mulle ja küsis, kas ma kandideerin,“ meenutab Alli oma vestlust vallasekretäriga. (Valimiste ajal on Reet Kiuru ühtaegu kohaliku valimiskomisjoni esimees.) „Mina ütlesin, et jah.“

„Teised võtsivad kõik tagasi,“ ütles Kiuru Reet. „Nad ei saanud aru, et hakkavad kandideerima.“

„See on valejutt, et inimesed ei teadnud, et hakkavad volikogusse kandideerima,“ ütles Alli. „Me kõik olime nõus kandideerima. Ainult üks ei tahtnud kandideerida.“

Just Alli oli see, kes need inimesed kokku kutsus. Alli naerab ja ütleb otse: „Inimesed loobusid kandideerimast, sest vallamajast kästi. Mina tahan ikkagi kandideerida. Kindlasti tahan!“

Valimiskomisjoni esimees survestab

„Mulle helistas Kivimaa Esta,“ alustab Poka talus elav Aili Veidik. (Esta on Kambja valla registripidaja.) „Esta ütles mulle: et niisugune asi, et võta see avaldus tagasi. Miks? – küsisin. Kõik võtiva! ütles Esta. Kõik kutsuti välja ja kõik võtsid tagasi. Silvi võttis ka.“

Siis andis Esta toru Reedale.

„Mina ei võta mingit avaldust tagasi,“ ütlesin Reedale. „Mina ei võta! Volikogus peaks elukogenud inimesed olema. Ma hakkasin sõimama: mina võitlen Kambja valla Ülenurmega liitmise vastu.“

„Võta ikka!“ ütles Reet. „Kõik on tagasi võtnu. Kriiva Lehte võttis tagasi, Silvi (Zeigo) võttis tagasi, kõik võtsiva tagasi.“

„Kas Alli võttis ka tagasi?“

„Ei, Siili Alli ei võtnud. Tema tahab raha saada,“ ütles Kiuru Reet.

„Mis raha, ütlesin, mina ei taha mingit raha saada. Mina tahan ainult, et meie vald ei ühineks. Kui vald ühineb, siis meie jääme siin sandiks.“

„Kui tahad, siis jää,“ ütles Reet.

Elli helistas mulle kohe õhta ja ütles, et Margus sunnib avaldust tagasi võtma.

Helistasin õhtul hilja Allile. Alli ütles, et keegi ei ole kandideerimisavaldust tagasi võtnud. Aga Alli es tea, keegi es ütle. Alli sai alles pärast teada, kõige viimasena sai teada.“

Helistasin Estale. „Kõik on tagasi võtnu,“ ütles Esta.

„Ma ka siis loobun.“

Eile lõuna paiku ütlesin Reedale: hea küll, ma siis loobun.

„Ai, kui tubli!“ ütles Reet.

Siis Kiuru Reet ütles: „Ma saadan sotsmasina sulle koju.“ Guido tuli lõuna paiku avaldusega ja ma kirjutasin alla.

„Nüüd ma olen aru saanud, mis toimus. See on nagu Stalini värk. Olgu ma sant või mistahes, aga mina kandideerimisavaldust tagasi ei võta.“

Elli avastas, et keegi on tema eest allkirja andnud

„Mina ei ole loobumisavaldusele allkirja andnud,“ seletab Kambja vanaproua Elli Riives. „Soovisin ja soovin jätkuvalt kandideerida Kambja volikokku. Poig käis peale, et võtku ma tagasi. Võta tagasi, võta tagasi! Poig on mul kõva sots, tema Keskerakonda ei salli.“

„Mina ei loobu,“ ütlesin.

„Mina ütlesin, et mina ei võta avaldust tagasi, tee mis tahad. Mina ei loobu! Vanu inimesi mõnitatakse nii hirmsasti. Sa ei tohi seda ja seda teha, sa ei tohi seda toetada, selle ja tolle poolt hääletada ja ise kandideerida. See ei ole minu meelest aus. Mina tahan ka praegu volikokku kandideerida. Mina ei ole loobumisavaldusele allkirja andnud,“ on vanaproua jätkuvalt väge täis.

Silvi ei näinud seda paberit, millele alla kirjutas

„Kiuru Reet helistas kella kuue ajal ja ütles, et kust see asi on tulnud, et mina kandideerin vallavolikokku,“ meenutab neljas Kambja vanaproua Silvi Zeigo. „Ta ütles, et sa oled allkirja andnud ja sul on paber täidetud.“

Silvi jutustab, et Kiuru Reet rääkis temaga pikalt ja laialt.

„Ta ütles mulle, et te, vanainimesed, kandideerite siis kõik volikogusse; me valime ise vallavolikogu kandidaadid. Ta ütles, et las noored kandideerivad, et volikogus on noored ja keskealised, miks neid vanainimesi sinna vaja on. Ta ei ütelnud, et ma ei kõlba, aga ta ütles, et: kas sa siis tõesti tahad kandideerida? See ei lähe ju nagunii läbi, ütles ta.“

„Muidugi ma ei lähe läbi, ma olen ju vana inimene. Vanu inimesi ei taheta ju kuskil, arst ka ei taha näha.“

„Tule homme valda,“ ütles Kiuru Reet seepeale.

„Mina käin tervisekeskuses,“ ütlesin.

„Ma saadan siis paberi sinna ja sa kirjutad sellele alla.“

Hommikul sotstöötaja võttis minult allkirja. Ma ei tea, millele ma alla kirjutasin. Ma ütlesin, et tahan näha paberit, millele ma allkirja annan. Ma olen ju poolpime, näen ainult seda, mida ma oma jämeda pliiatsiga kirjutan. Peent kirja ma ilma luubita ei näe. Luupi mul sel hommikul kaasas ei olnud.“

Kui kandideerid Keskerakonnas, tütar matustele ei tule

Kui Madise tütred kuulsid, et isa hakkab Keskerakonna nimekirjas kandideerima, läksid nad lausa kurjaks.

„Tal on kaks tütart,“ jutustab üks Madise sõpradest. „Tütar ütles, et ta ei tule isa matustele, kui too Keskerakonna nimekirjas kandideerib.“

„See ei ole tõene jutt, et Madis aru ei saanud, et ta kandideerima hakkab,“ naerab mees. „Alles oli sügislaat ja me rääkisime seal valimistel kandideerimisest. Siis sai Madis küll aru, et ta kandideerib. Pärast seda, kui tütred tal külas käisid, ütleb, et ei saanud aru. Ma tunnen Madist – tema on selline mees, kes oma lubadustest kinni ei pea. Vahepeal räägib ühte juttu, siis jälle teist.“

Viimane vaatus Toompeal

Etenduse viimane vaatus toimus Toompeal. Vabariigi Valimiskomisjon – tähtsad kohtunikud, prokurörid ja muidu asjamehed – otsustas, et kõik on kõige paremas korras: Kambja valla valimiskomisjoni esimees ja ametnikud pole inimesi mõjutanud, et nood Keskerakonna lipu all ei kandideeriks.

Järelikult kõik see, mida Kambja vanaprouad mulle murega jutustasid, oli selge vale. Teiste sõnadega: ma olin lihtsalt halba und näinud. Kambja valimiskomisjoni esinaine Reet Kiuru aga astus rahulolevalt Toompea nõlvast alla.

Või on asi lihtsam: Vabariigi Valimiskomisjon lihtsalt ei taha pretsedenti luua? Tunnistades, et valimiskomisjoni liikmed ja isegi juhid avaldavad inimestele survet, öeldes neile ette, mida tuleb teha ja mida mitte, avaksid nad nö. Pandora laeka.

Muuseas, Kambja vanaprouasid survestanud vallasekretär Reet Kiuru poeg Rauno Kiuru kandideerib kõrgel kohal vallavanema valimisliidus. Minu arvates tähendab see seda, et ametnik võttis endale õiguse asuda „puhastama“ konkurendi nimekirja.

PEETER ERNITS,

Riigikogu liige, KE Tartumaa piirkonna esimees

Viimati muudetud: 20.09.2017

PEETER ERNITS, 20. september 2017