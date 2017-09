Keskerakonna tubli valimistulemus Norras

Kummaline olukord, kus nii valimistel enim hääli kogunud erakond kui ka kõik hääli juurde saanud jõud jäävad nüüd opositsiooni, näitab minu hinnangul selgelt, et blokkide poliitika, mille puhul erakondadel on kindlad liitlased ja oponendid, ei ole kõige mõistlikum. Muutused valijate eelistustes võiksid omada suuremat kaalu.

1923. aastal Tööparteist eraldunud Norra Kommunistlik Partei oli seal esindatud juba 1920-ndatel ning saavutas valimistel oma parima tulemuse pärast Teist maailmasõda, kui kogus 1945. aastal 11,9% häältest ja sai parlamendis 11 kohta 150-st. See erakond tegutseb tänapäevalgi, kuid on täielikult marginaliseerunud. Neil valimistel toetas seda parteid vaid mõnisada valijat.

Kas see erakond nüüd parlamenti püsima jääb, seda näitab tulevik, aga on tähelepanuväärne, et Norra pealinnas Oslos kogus see lausa 6,3% häältest, kusjuures toetajateks paistavad olevat peamiselt nooremad valijad, keda ei häiri kommunistide varasem toetus totalitaarsetele režiimidele.