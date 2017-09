„Tegelikult“ vohab endiselt

AIVAR JARNE, 20. september 2017

Keeleinspektsiooni hinnangul pole tegemist raske keeleprobleemiga, ent soovitav on avalikes sõnavõttudes oma sõnavarale siiski rohkem tähelepanu pöörata. Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk märkis, et hoogsas vaidluses on igaüks huvitatud eeskätt oma seisukoha väljaütlemisest, mistõttu sünonüümide otsimiseks aega ei kulutata. Seda enam kui igaühel on oma arvamus selle kohta, kuidas asjad tegelikult on.