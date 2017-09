Raimond Kaljulaid: Keskerakonnal on väga tugev kampaaniameeskond

Kas Keskerakond saab Tallinnas taas absoluutse enamuse?

Kõik sõltub praegu sellest, kui tugeva kampaania teevad Keskerakonna kandidaadid kaheksas Tallinna linnaosas.

Meie reiting, kandidaatide arv ja kampaania on korralikud. Me pole teistest kehvemad üheski mõttes. Meil on sel korral erakordselt tugev kampaaniameeskond. Eeldused on head.

Valimisteni jäänud aega saab nüüd mõõta enam mitte päevades, vaid tundides. Ja selge on see, et meie tugevus on see, et me julgeme ja oskame inimestega päriselt otse suhelda. Kui me seda teeme, siis saadab meid edu.

Kui palju hääli saavad konkurendid, sealhulgas Ivanova ja Mõisa valimisliit?

Seda ei tea mitte keegi. Ja see ei ole ka valimiste põhiküsimus. Valimiste põhiküsimuseks on alati see, millise tulemuse saab valija.

Keskerakonda valides on väga selge, mis saab. Keskerakond on Tallinna juhtinud juba päris pikka aega. Inimesed teavad hästi, mida oodata.

Taavi Aas on linnapeakandidaadina tuntud, tema seisukohad on inimestele teada.

Teiste valimisnimekirjade ja erakondade puhul on määramatus suur.

Küllalt suure tõenäosusega tähendaks väga killustunud volikogu seisakut linna asjades. Palju aega ja energiat hakkaks kuluma lihtsalt linnavalitsuse kooshoidmisele, häältekauplemisele ja muule teisejärgulisele.

Rääkides kampaaniast: mida Keskerakond sel korral teisiti teeb?

Me läheme nendele valimistele hoopis teises olukorras kui varem.

Esiteks, Keskerakonnast on vahepeal saanud valitsuserakond ning tuleb arvestada ka uudiste ja sõnumitega, mis tulevad riigi tasandilt ning mõjutavad erakonna üldist reitingut ja mainet.

Teiseks, vahepeal on toimunud haldusreform, mis tähendab, et valimised on väga suures osas omavalitsustes hoopis uues olukorras. Valimisringkondade piirid on teised, teemad on teised.

Kolmandaks, sel korral on valimisiga madalam – ka 16-aastased saavad tulla valima. See omakorda muudab olukorda.

Tunda on, et mitte ainult meie, vaid ka teised püüavad rohkem panustada otsesuhtlusele kui kallitele reklaamikampaaniatele.

Päris olulist rolli tundub mängivat ka see, et Reformierakonnas on väga suured sisevastuolud. Näib, et seal ollakse rohkem keskendunud omavahelisele arveteklaarimisele, kui kampaania korraldamisele ja enda poolt hääletama kutsumisele.

Selle tulemusel ei ole nendel valimistel enam põhiteemaks Reformierakonna ja Keskerakonna vahelised maailmavaatelised vastuolud. On palju väikseid teemasid, nagu suhtumine EKRE-sse, ja nii edasi.

Kuivõrd on kampaaniaks valmistumist takistanud meie enda erakonna sisemised vastuolud? Suvi möödus ju pressikonverentside ja erakonnasiseste läbirääkimiste tähe all.

Tehnilises mõttes üldse mitte, sest valmistunud olime ja oleme kõigeks. Meil on sel korral kampaaniameeskond, mis on ühtsem ja tugevam kui väga pikka aega on olnud. On avatud mõttevahetus, info liigub, tehakse meeskonnatööd.

Jüri Ratase mõju on väga tunda. Ta on ise hea meeskonnamängija ja süstib samasugust koostöötahet ka teistesse.

Ilmselt panid paljud tähele, et viimastel aastatel olid ka Keskerakonna reklaamikampaaniad mõnevõrra kahvatumad. Palju oli probleeme rahadega.

Sel korral olen nii tele- kui ka teiste reklaamide teostusega väga rahul. Oleme saanud mõistliku raha eest hea tulemuse.

Kas midagi võiks ka paremini olla?

Veel on vara teha kokkuvõtteid. Aga me kindlasti teeme neid, kui kampaania lõppeb, et olla järgmistel valimistel – Riigikogu valimistel – märksa paremini ette valmistunud.

Väga oluline muutus peab toimuma kogu erakonna mõtteviisis. See aeg on pöördumatult möödas, kus erakonnad juhtisid oma liikmeid. Täna on inimestel väga palju valikuid, kuidas nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel poliitikas kaasa rääkida.

Ei pea tingimata liituma erakonnaga; asju võib ajada ka asumiseltsis, külaseltsis, vabatahtlikuna mittetulundusühingutes jne.

Kui varem kartis erakondlane, et ta pahandab juhtkonda ja sattub ebasoosingusse, siis nüüd peavad erakondade juhtkonnad märksa rohkem muretsema, kuidas teha nii, et andekad, arukad ja tublid inimesed just meie meeskonda tahaksid tulla. Ja arvestama, et kõik on isiksused.

Me peame palju pingutama, et olla sellistele inimestele esimene valik – see organisatsioon, mille kaudu nad Eesti heaks tahavad panustada.

Kampaaniameeskonna töö on olla neile heaks partneriks ning pakkuda igakülgset abi ja tuge nende kampaania elluviimisel. Tahame ära teha mitmeid asju, mis teeksid kandidaatide elu märksa lihtsamaks.

Juba sel korral sõitsime koos peasekretäri ja erakonna turundusjuhiga läbi kogu Eesti ning tegime igal pool kandidaatidele koolitusi.

Riigikogu valimiste eel peame veel palju rohkem olema piirkondades.

Kandideerid ka ise ja esimest korda, kuidas läheb?

Ma loodan, et teen hea tulemuse. Olen Põhja-Tallinna linnaosa valitsusse toonud noorusliku ja uuendusmeelse meeskonna ning võitlen eeskätt selle eest, et saaksime kõik koos linnaosas jätkata.

Poolteist aastat tagasi ei teadnud mitte keegi Põhja-Tallinnas veel minu ees- ja perekonnanime. Nii et on tulnud joosta ülesmäge, ja väga kiiresti.

[fotoallkiri] KINDLAIM VALIK: Raimond Kaljulaidi sõnul on Keskerakonda valides väga selge, mis saab ja tuleb. Keskerakond on Tallinna juhtinud juba päris pikka aega. Inimesed teavad hästi, mida oodata.

