OECD on Eesti suhtes optimistlik

OECD peasekretär Jose Angel Gurria rõhutas raportit üle andes, et Eesti riigieelarve väike defitsiit aastani 2020 ei ohusta majanduse käekäiku ning eelarve põhimõtete rakendamisel võib pikemas plaanis arvesse võtta ka väikest puudujääki. Raporti Eesti valitsuse nimel vastu võtnud töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski avaldas heameelt, et OECD toetab Eesti otsust mõõdukalt lõdvendada eelarvereeglit, et valitsus saaks juba praegu investeerida inimestesse ja taristusse, et tagada tulevikuks parem kasv.