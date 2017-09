Ärmatajast muinsuskaitsjaks: Siim Raie ei näita väsimusemärke

Alul oli politsei ka seal Euroopas segaduses. Siiski mõisteti kiiresti, et tegemist on kunstiga ja et seda tuleb igal ametipulgal austada. Nüüd, piltlikult öeldes, Euroopa Liit uhkeldab sellega, mida Eestimaa kunstnik tegi!

Aga meil siin kodus, mis meil ometi toimub? Tallinnas on teine võim. See on Muinsuskaitse võim, mida juhib Siim Raie. Just seesama Siim Raie, kes president Ilvese kantselei juhina oli segatud maksumaksja raha, EAS-i ja Ärma talu afäärisse. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Artur Talvik on näiteks öelnud, et temas tekitas küsimusi Raie tegevus, kes käis presidendi erafirma rahaasju EAS-is klaarimas.

Arvestades, et Muinsuskaitset juhib Raie, ei saa selle võim väga tark ja eetiline olla. Praegu on jutt vanast ja lagunenud, kuid muinsuskaitse alla võetud Linnahallist.

Tallinna Linnavalitsus oli see, kes esmalt tahtis hoone säilitada, ja selleks läks vaja ka kaitset.

Võetigi kaitse alla. Rõõm oli muidugi üürike. Esiteks pikk jada rahastamiste asjus ja ega veel praegugi pole kõik selge.

Ja siis tuli keskerakondlane, koolipapa Märt Sults ja pakkus enne välismaalaste-tulva seoses Eesti eesistumisega välja: teha seintelt roppuste mahapesu ja asendada need kaunite maalingutega.

Tore, et uusmaalingud on jäädvustatud nii telelindile kui ka tuhandete fotomeeste kaamerais. Pilt on lummav.

Aga nüüd ärritati Keskerakonna vastaste poolt üles Siim Raie. Ilmselt tal on neid, kellele tänulik olla Ärma jamadest puhta nahaga pääsemise eest. Raiet ei näi huvitavat ka see, et maalingutele andis heakskiidu Raine Karp, kes arhitektina projekteeris Tallinna Linnahalli.

Täielik fiasko Raiele. Tuli kasutada raskekahurit: söödeti ette versioon, et siin ei austatud jumalus Muinsuskaitset. See mõjus.

Kuidas saab mööda minna ametnikest, kes palehigis päevast päeva tööd rabavad, ja nüüd äkki kukuvad siin koolilapsed kunsti viljelema. Algasid vahutavad sõnavõtud televisioonis ja peavoolumeedias. Ometi asi, et jällegi Keskerakonnale ära teha! Aga kas õnnestus?

Telesaated tegid küsitlusi ja rahvale maalingud meeldisid. Vaat siis!

Oli teada, milliseid roppusi enne sellele Linnahalli pinnale huligaanid olid kirjutanud. Need sai kõrvaldatud. Aga rahva arvamusega on väga raske võidelda. Peaaegu võimatu. Siis leiti uus variant. Raha!

Kust see raha maalimiseks saadi? Muidugi Linnavalitsus andis need 15000 eurot. Heas lootuses. Nüüd hakati teda pommitama.

Kellele oli kasulik see sogakampaania, mis nüüd paraku kujuneb hoopis Märt Sultsi reklaamikampaaniaks enne valimisi? Aitäh siis, tänased muinsuslased! Märt sai palju kiita! Saab seega, tänu teile, ka palju hääli valimistel!

20. september 2017

