Tallinna arendamine ja juhtimine on kindlates kätes

Kummaline, et sellises olukorras asusid „võitluses Tallinna pärast” omasid kukutama tänaseks juba endised keskerakondlased. Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatuse esimees Olga Ivanova andis üsna ammu juhatuses teada, et me kõik oleme omavahel vaid konkurendid võitluses valijate häälte pärast ja et tema valib oma tee. Nii ta ka tegi.

Olen osalenud peaaegu kõikidel valimistel ja tean omast käest, et valimistel tagab edu vaid hea meeskonnatöö, mitte aga oma erakonnakaaslastele jala taha panemine, et ise edu saavutada.

Lasnamäelasena, kes on elanud siin 35 aastat, tunnen rõõmu selle üle, et linnaosa arendamisel on tehtud valimistevahelisel perioodil väga palju sellist, mida linnaosa elanikud on soovinud. Palju on ehitatud uusi kaubanduskeskusi, rajatud parke, renoveeritud koolimaju ja lasteaedu, rekonstrueeritud teid ning tänavaid, ehitatud laste mänguväljakuid jne.

Kuulus Rooma keiser Julius Caesar ütles: „Inimesed usuvad meelsasti sellesse, mida soovivad.” Keskerakond on pidevalt lasnamäelaste käest küsinud nende soove ja ettepanekuid linnaosa arendamiseks ning on võimaluste piires püüdnud tehtud ettepanekutega arvestada. Keskerakond pani eelseisvateks valimisteks nende elluviimise kirja oma tegevuskavasse „Meie teeme, teised lubavad!”.

Tooksin välja ainult mõned neist ettepanekutest. Lasnamäelased on ammu unistanud oma ujulast. Nüüd on alustatud ujula projekteerimist ning Tondiraba jäähall saab endale naabriks olümpiastandardile vastava 50 meetri ujula ja SPA. Koostöös riigiga rajatakse Lasnamäele nüüdisaegne Tallinna Haigla, asukohaga Narva mnt. 129. Rekonstrueeritakse hulgaliselt tänavaid, ehitatakse välja Ussimäe tee ja Priisle tee ringristmik, alustatakse parkimismajade ehitamise programmiga, rajatakse Priisle ja Tondiraba pargid. Valmivad ka uued laste mänguväljakud ja kaks korda enam eraldatakse raha linnaosa heakorrale.

Ülaltoodu oli vaid põgus osa sellest, mis tehtud, mis teoksil ja mis kavas. Tunnistagem ausalt: see kõik on saanud võimalikuks vaid tänu linnavalitsuse kindlakäelisusele Tallinna arendamisel.

Tallinna on hästi juhitud – seda tunnistavad tallinlased nii arvamusküsitlustes kui ka tagasisides kohtumistel valijatega. Linnavalitsus toetas ettepanekuid tõsta pensionilisa 100 euroni ning et kõik Tallinna kooliõpilased ja lasteaialapsed saaksid tasuta toitu. Tõsteti lasteaiaõpetajate palku. Kuid iseäranis suurt tänu on avaldatud selle eest, et Keskerakond kaitseb kindlalt tasuta ühistranspordi jätkumist!

Lõpetuseks tahan avaldada tunnustust Keskerakonna kandidaatidele Lasnamäel, kes ühtse meeskonnana tegutsevad selle nimel, et Keskerakond ka seekord saavutaks valimistel Lasnamäel võidu. Seda võimaldab ka asjaolu, et meie nimekirjas ei ole Olga Ivanova taolisi, kes tegeles ainult isikliku häältesaagi nimel, kuigi oli meie erakonna piirkonnajuht.

Soovin edu ja jõudu erakonnakaaslastele, et tagada ka eelseisvatel kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna võit nii Tallinnas kui ka Eestimaal tervikuna!

ELMAR-JOHANNES TRUU,

Tallinna linnavolikogu liige,

Lasnamäe linnaosa halduskogu esimees

ELMAR-JOHANNES TRUU, 20. september 2017

Viimati muudetud: 20.09.2017

