Tallinn kingib riigi sajandaks sünnipäevaks linna lasteaedadele uued mänguväljakud

13. september 2017

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart selgitas, et Tallinna linn otsustas kinkida lasteaedadele Eesti juubeli puhul uued mänguväljakud, et kaasajastada keskkonda, kus lapsed viibivad. „Ütleme ju, et mäng on väikese inimese töö ning soovime selleks luua mudilastele parimad võimalused. Tänapäevaste mänguväljakutega on meie alushariduse pedagoogidel rohkem võimalusi, kuidas suunata lapsi õuetegevuste käigus,“ sõnas Kõlvart.

Abilinnapea sõnul ei jää valiku tegemine ainuüksi asutuse juhtide langetada, vaid selleks kaasatakse ka lapsevanemate soove ja arvamust.

Tuleval aastal tähistab Eesti Vabariik saja aasta juubelit ning sama vanaks saab ka alusharidus Tallinnas, mis sai alguse Kopli Lasteaia asutamisega 1. detsembril 1918. Juubeliaasta raames viib Tallinna linn läbi projekti „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“. Tallinnas on 126 koolieelset munitsipaallasteasutust ning kõik nad saavad kingituseks uue mänguväljaku. Projekti investeerib linn miljon eurot.

Mänguväljakute tüüplahenduse eelvalik on tehtud koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse liikmetega. Valikus on mängulinnak, suur ja väike tasakaalurada, kiiged ning võrkpüramiidid. Projektis osalemiseks tuleb lasteaial esmalt välja selgitada lapsevanemate eelistused mänguväljakute tüüplahenduse osas ning seejärel valida üks atraktsioon vastavalt oma õueala võimalustele ja lapsevanemate soovile. Lasteaed koostab enda valitud atraktsiooni asukoha skeemi ning heakorrastab ja valmistab ette õueala.

Linn korraldab tüüplahenduses pakutud inventari või atraktsiooni, samuti turvaala pinnakatte, aluspindade ja haljastuse paigalduse, mänguväljaku korrashoiu eest kannavad edaspidi hoolt lasteasutused.

Mänguväljakute hanke soovib Tallinna Haridusamet välja kuulutada tänavu novembris, mänguväljakute paigaldamisega on plaanis alustada tuleva aasta märtsis, nii et Eesti juubeliaasta sügisel saaksid mudilased juba uutel mängualadel lustida.

