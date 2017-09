Tallinn tähistab Eesti rahvuste päeva festivaliga

13. september 2017

Kultuuriameti juhataja Aini Härmi sõnul toimub rahvuskultuuride festival juba kolmandat aastat järjest. „Tallinn on koduks enam kui 100 rahvuse esindajale. Nädala jooksul toimuvatel üritustel on võimalik tutvuda meie mitmekultuurilise kogukonna traditsioonide ja tavadega. Tegevust ja avastamisrõõmu jagub nii väikestele kui ka suurtele,“ lisas Härm.

Esmaspäev, 18.09 algab põneva debatiga teemal „Kas eestlane kardab võõraid kultuure?“, samuti on võimalik osaleda juutidega seotud paiku tutvustaval ekskursioonil, udmurdi köögi ja eri rahvaste tantsude õpitoas ning korea kultuuri loengus. Teisipäeval, 19.09 toimub keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas luule- ja muusikaõhtu, Vene Kultuurikeskuses loeng Tallinna Meremeeste Kogu ajaloost ja veel mitu eriüritust raamatukogudes.

Kolmapäeval, 20.09 saab uusi teadmisi ukraina, baltisaksa ja rannarootslaste kultuurist. Rahvaülikoolis avatakse näitus „Mitmekultuurilise Eesti aastaring“ ja toimub ümarlaud teemal „Pärimus ja perekond“. Neljapäeval, 21.09 saab Kiek in de Kökis õppida paberi marmoreerimist türgi tehnikas ja osaleda ekskursioonil „Toomgildi oldermann Hans Heinrich Falck - mees, kes muutis Tallinna näo“. Rahvaülikoolis toimub mokša rahvustoitude töötuba ning loengud „Naise vägi ja side esivanematega“ ja „Nüüdisaeg ja tšuvaši rahvalaul“, Fotomuuseumis avataks rumeenia pulmatraditsioone tutvustav näitus.

Reede, 22.09 hommikul saab Sõle raamatukogus tutvuda jaapani kultuuriga, Peapealse raamatukogus aga moldova-rumeenia kultuuriga. Päeva jooksul on võimalik külastada koos giidiga Rootsi-Mihkli kirikut. Kadriorus toimuvad eesti- ja venekeelsed ekskursioonid teemal „Peeter I aegne Kadriorg“. Õhtul toimub Kiek in de Kökis loeng mari rahvast ja nende loodususust, keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas liibanoni köögi õpituba ja Vene Kultuurikeskuses suur pidulik rahvuskollektiivide kontsert „Ühe taeva all“.

Laupäeval, 23.09 toimub keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas komi kultuuri perepäev, ja erinevates raamatukogudes üritused lastele; Müstika tantsustuudios saab kuulata loengut Araabiamaade rahvatantsust ja –muusikast ning osaleda ka tantsu õpitoas, Vene Kultuurikeskuses saab nautida kahte tasuta kontserti. 23.-24.09 toimub Raekoja platsil traditsiooniline Etnolaat. Pühapäeval, 24.09 Eesti rahvuste päeval saab Rootsi-Mihkli kirikus kuulata loengut pakrirootslastest ja osaleda religioonide foorumil keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas.

Üritused on tasuta, kuid mõnel juhul on vajalik eelregistreerimine. Tasuta programmitrükised on saadaval ürituste toimumispaikades. Vaata kogu programmi www.tallinn.ee/rahvuskultuurid.

Rahvuskultuuride nädalaks on oma programmi kokku pannud Tallinna Keskraamatukogu ja Tallinna Linnamuuseum koos filiaalidega, Tallinna Rahvaülikool ja Vene Kultuurikeskus. Samuti on kaasatud EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus, Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm, Müstika tantsustuudio, Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit LÜÜRA jt.

Viimati muudetud: 13.09.2017

Jaga

|