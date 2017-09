Lävend annab põhikooliõpilasele märku midagi ette võtta

Igas keskkoolis on õppureid, kes on tulnud väiksemast koolist või jätkanud õpinguid samas koolis ning kevadeks on neist juba 3–4 õpilast vähem. Kõige kurvem on aga see, kui õpilane otsustab jätta kooli pooleli enne keskkooli lõppu ning tööturul konkureerida on pea võimatu. Tööandjad ootavad kvalifitseeritud töötajaid, kuid ametialaste oskusteta töötajate arv on hetkel kolmandik. Lävend oleks märguandeks juba põhikooli lõpetajale, et jõuda selgusele, kas vajadusel pingutada rohkem, et jätkata õpinguid gümnaasiumis või langetada otsus kutsehariduse kasuks.