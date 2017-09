Kuhu on kadunud Artur Talvik?

Kuna erakonnas on mitu näitelava-kogemustega inimest, Talvik ise veel ka endine nukunäitleja, siis polnud kriitika nende suhtes eriti leebe: Ero Liiviku hinnangul osutab Vabaerakonna algataja Andres Herkel küll probleemidele, kuid sellistele, mis pole mitte põhjus, vaid tagajärg; Eugen Vegese sõnul ei orienteeru aga asjaosalised esindusdemokraatia sisus. Vilja Kiisler märkis oma Äripäeva-artiklis „Talviku tardumine“ järgmist: „Pärast seda, kui Artur Talvik ust sai Vabaerakonna esimees, pole temast enam midagi kuulda. See on kurb, sest formaalselt Vabaerakonda mitte kuuluv Talvik rikastas Eesti poliitilist maastikku viisil, millest aina ümmargusemaks, üheülbalisemaks ja üüratumalt igavaks muutunud poliitkultuuris oli ja on valusalt puudu.“