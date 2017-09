Marek Saksing tunneb rõõmu kodukandi arengust

Esmakordselt valiti Marek Saksing Keskerakonna nimekirjas Jõgeva vallavolikogusse 2009. aastal. „Esimest aastat volikogus võis pidada õpipoisiajaks. Käisin Tallinnas volikoguliikmete koolitusel ja täiendasin end ka ise. Palju on nõu andnud taasiseseisvunud Eesti esimene Jõgeva vallavanem Olavi Annuk,“ meenutab Saksing.

Nimekirjavalikut mõjutas Jüri Ratas

2013. a sai Marek Saksing vallavolikogu liikme mandaadi Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaadina.

„Nüüd ühinesin taas Keskerakonna nimekirjaga. Sümpatiseerib Jüri Ratas erakonna esimehe ja peaministrina, tema valitsuse võimekus ja asjalikkus. Oluline osa on sellelgi, et kaaskandideerijate hulgas on palju mehi ja naisi, kel häid ideid ja tõsist tahet kohalikku keskkonda jõudsamaks ja huvitavamaks muuta.”

„Positiivset vastukaja leiavad meie kandis ülevallalised rahvaüritused. Koos tegusa meeskonnaga olen Vooremaa Pärliks kutsutud Kuremaal viiendat korda korraldanud Jõgeva valla tähtpäevade tähistamisi, kus esinenud nii kohalikud kultuuritegijad kui ka professionaalsed artistid, on peetud spordivõistlusi, kaubeldud laadal „Kohalik ja naturaalne“. Külaliste arv on ulatunud tuhandeteni. Kohal on olnud Jõgeva valla sõpruspiirkondade esindajad Soomest, Rootsist, Lätist, Valgevenest, Ukrainast. Iseäranis suurejooneline sai tänavusuvine koduvalla 150. sünnipäevapidu, kus peaesinejaks oli Anne Veski,“ meenutas Saksing.

Ajaloohõngulised hobid

Aastad tagasi rajas Marek Saksing koos kogukonna elu edendaja Triinu Palmistega Kuremaa mõisa valitsejahoonesse restaureerimistöökoja, kus saab sellealaseid töid tellida ja isegi restaureerimist õppida.

„Koos sõprade ja tuttavatega käisin ka seal õppimas. Eriti meeldib mul vanaaegseid puitesemeid taas kasutuskõlblikuks teha. Küllap on see huvi pärit vanaisalt, kes oli Tartus hinnatud puutöömeister,” selgitab Marek.

Kuremaa lossis on väljas püsinäitus tema erakogusse kuuluvatest Olev Soansi kultuuriloolistest kaartidest, mis kenasti raamitud. Paljude arvates olevat see üks täiuslikumaid Soansi kaardikogusid.

Marek Saksing on Kuremaa lossi ja parki ning järveäärset ala haldava SA Kuremaa Turismi ja Arenduskeskuse nõukogu liige. „Tunnen rõõmu võimalustest panustada Kuremaa ujula spordihoones ja selle lähiümbruses tegutseva spordikooli taastamisse. Kuremaa ongi Eesti Korvpalliliidu toetusel kujunemas üheks arvestavamaks korvpallikeskuseks; kevadel oli siin treeninglaagris Rapla meeskond.“

„Korvpalli edukäiguks Eestis on jõudsat hoogu andnud Eesti Korvpalliliidu eelmine esimees Jüri Ratas ja tänane juht Jaak Salumets koos peatreener Aivar Kuusmaaga,“ nendib Marek, kes esindab Jõgeva valda haldusreformi-protsessis moodustatud spordialases komisjonis.

Graniit Tallinnasse Vabaduse väljakule

Tänavu saab 10-aastaseks osaühing Kivikuvand, mille Marek rajas koos sõbra ja klassivenna Andrusega. „Tegeleme graniidi ja marmori maaletoomisega ning nende tugevate ja väärikate ehitusmaterjalide kasutamisega erinevatel objektidel. Meie ettevõtmisel on graniitlahendusi jõudnud ka Tallinnasse Vabaduse väljakule. Tellijaid leidub paljudes Eesti maakondades ja välisriikideski, näiteks Soomes. Meil töötab kümmekond meest. See pole küll suur arv, kuid on heameel, et olen saanud mõnelegi kodukandimehele tööd leida ja tagada talle võimaluse Eestimaale jääda,“ rääkis Saksing.

Juhatuseliikmeks on ta ka firmas Jõgeva Katuseehitus, mis on Ruukki esindaja Jõgevamaal. Ettevõte osaleb koos firmaga Neste Eesti AS projektis, mille tulemusena varsti valmib Jõgeva linna piirile atraktiivne „ettevõtlusvärav”.

Mareki lapsepõlv möödus Piibe maantee ääres asuval Kuristal. Praegu on tema kodu Vana-Jõgeva külas, kus läheduses Pedja jõgi, head võimalused kalapüügiks ja paadisõiduks. Elukaaslane Kadri on ametilt juuksur.

„Tulevases Jõgeva vallas hakkab olema külasid hulga rohkem. Soovin neid pikemas perspektiivis kõiki tundma õppida,“ kinnitas Marek Saksing.

Põhitöölt ettevõtjale on senises vallavolikogus südamelähedasteks valdkondadeks küll kultuur ja sport ning vastava komisjoni juhtimine, aga mööda ei saa ta ka majandusprobleemidest.

„Proovin võimaluse korral tegelda erinevate asjadega,“ tunnistab Jõgeva valla volikogusse kandideerija. „Sest paratamatult tuleb omavalitsustöös teha mitmelaadseid kompromisse. Ennekõike peab olemasolevaid ja toimivaid asju korras ning võimalikult aktiivses kasutuses hoidma.“ Näiteks Vaimastveres on valminud kunstmuruga jalgpalliväljak, mille rajamiseks on tänuväärse töö ära teinud kohaliku kooli direktor Väino Ling koos praeguses vallavolikogus võimul oleva meeskonnaga.

„Loomulikult on Jõgeva linna ja valdade asutuste vahelist koostööd võimalik oluliselt laiendada ja tihendada, et edukalt tegutseda ühendvalla elanike heaks,“ on Marek Saksing igati optimistlik.

JAAN LUKAS,

Jõgeva ajakirjanik

[fotoallkiri]

Praeguste Jõgeva, Palamuse ja Torma valla ning Jõgeva linna ühinemisel moodustuva Jõgeva valla volikogusse kandideerib Marek Saksing Keskerakonna 69 kandidaadiga valimisnimekirjas.

Viimati muudetud: 13.09.2017

Jaga

|

JAAN LUKAS, 13. september 2017