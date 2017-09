Keenias tühistati valimistulemused häkkimise pärast

Presidendikandidaate oli 8, neist soosikuteks ametisolev Uhuru Kenyatta ja opositsiooni liider Raila Odinga. Kampaania ajal rääkis Odinga oma toetajatele, et valimisi võltsitakse ja et sellepärast oli ta kaotanud eelmised kaks valimist. 2007. aastal järgnesid valimiskaotusele rahutused, milles sai surma 1100 inimest. 2013. aastal vaidlustas Odinga tulemused ülemkohtus, rahutustes hukkus vähem inimesi. Seekord teatas Odinga juba 10. augustil, et valimiskomisjoni anonüümselt allikalt saadi andmed: tema kogus 8,04 miljonit häält ja Kenyatta 7,75 miljonit. Valimispäeval avaldati televisioonis esialgne tulemus vastupidiste andmetega: Odinga sai 44,83% ja Kenyatta 54,28% häältest; võiduks oli vaja 50% pluss 1 hääl.

Valimised toimusid ainult pabersedelitega, mis loeti 40 000 valimisjaoskonnas kohapeal. Rahvusvahelised vaatlejad, kes olid kiitnud valimiste läbiviimist, märkisid, et ametlikud tulemused põhinevad paberhäälte lugemisel, mitte elektrooniliselt edastatud häältel. USA endine demokraatide presidendikandidaat ja hilisem riigisekretär John Kerry märkis NY Times'i artiklis: „Protsess oli piinlikult täpne ja lisaks said kõik osapooled dokumentidest koopiad. Nii et seal on suur hulk dokumentatsiooni. Kõik see annab inimestele kindluse, et nad saavad usaldada valimistulemust.”