Endine kergejõustiklane Rein Tölp astus EKRE-st Keskerakonda

Keskerakonna pressiteatest, 13. september 2017

Tölp ütles, et Keskerakonna ideed ja mõtted Tallinna arendamisel on olnud talle kogu aeg meeltmööda. „Olen olnud tegev nii Pirita halduskogus kui ka pensionäride ühenduste esindajana kontaktis Tallinna linnaga. Tallinn ja Pirita on viimastel aastatel arenenud õiges suunas ning see teeb heameelt.“

Rein Tölbi hinnangul peab ta oluliseks, et Keskerakond seisab väärikas eas olevate Tallinna elanike huvide eest. „Pensionilisa, eakate ravimisoodustus ning tugev sotsiaalhoolekande süsteem pealinnas on asjad, mis on hästi tehtud. Pean oluliseks, et tulevikus arendataks just terviklikku tervishoiusüsteemi ning et Tallinnas arstiabijärjekorrad lüheneksid,“ sõnas endine sportlane.