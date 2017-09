Kohalik valimiskomisjon sekkus poliitikasse

Nimelt soovis Kambja valimiskomisjon kontrollida mõne kandideerija andmeid. See on loomulik ja ka vajalik ning kuulub komisjoni tööülesannete hulka. Mõne inimese isikukoodi või aadressi on võib-olla vaja täpsustada. Mis aga komisjoniinimeste töö hulka ei kuulu, on kandideerijate mõjutamine. See on isegi hullem häda kui see, et mõni otsustas kandideerida, kirjutas selleks allkirjastatud avalduse ning hiljem otsustas ümber. See on samasugune mõjutamine kui hääletama tulnutelt küsida, kas nad ikka oskavad „õige“ inimese poolt hääletada.