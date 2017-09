Reformikad viskasid ID-kaardi valimistulle

Kui probleemid ID-kaardi turvalisusega on üks asi, siis hoopis teine asi on selle teema toomine valimiskampaania-vankri ette. Kõige väljakutsuvamalt on seda teinud Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, kes möödunud nädalal teatas, et peaminister Jüri Ratas olevat ID-kaartide probleeme avalikkuse ette tuues kahjustanud Eesti mainet. Peaminister ja valitsus polevat pidanud sellest üldse rääkima, sest e-Eesti maine saab kahjustatud, kui ID-kaardi probleemid tuua avalikkuse ette.

Tule taevas appi! Keegi peaks aitama panna Pevkurile jääd mütsi alla! Paljukiidetud e-riigis ei tohigi rääkida enamikku inimesi puudutavast elektroonilise identiteedi turvalisusest! Pevkur elaks justkui Kesk-Aafrika Vabariigis, kus e-riigi probleemid pole tõesti probleemiks. Pole e-valimisi, e-tervist ega e-maksumaksmist. Sel juhul pole tõesti vajadust nende turvalisusest kõnelda. Aga Eestis on, sest ID-kaart on siin kohustuslik ning e-Eesti on kõigi jaoks.

Inimesi tuleb teavitada

Peaminister Jüri Ratas kirjutas vastuseks Hanno Pevkurile, et tal on "väga piinlik ja kurb“ lugeda tolle rünnakut Eesti ID-kaardi võimaliku turvariski avalikustamise teemal. „Olukorras, kus riigiasutused ja ministeeriumid töötavad koos teadusasutuste ning erasektoriga 24 tundi ööpäevas võimaliku turvariski likvideerimiseks, on taoline käitumine läbinisti küüniline ja kohatu," lisas ta.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar sõnas, et IT-valdkonnas ei käi probleemist täpselt arusaamine ja lahendus sama kiirelt kui Hanno Pevkuri meelemuutus poliitikas. Rakendusinformaatikat õppinud ning IT-alal töötanud Savisaar sõnas, et võimaliku murekoha avalikustamine oli valitsuse ja ametkondade poolt asjakohane. „Süsteeme parandatakse ja uuendatakse alatasa, kuid hetkel räägime ligi 750 000 ID-kaardist, millega inimesed käivad pangas, ostavad retseptiravimeid ja kirjutavad alla lepingutele,“ ütles Savisaar. Ta lisas, et hetkel on tegemist vaid teoreetilise võimalusega ning ametkonnad koostöös ülikooli teadlastega teevad oma parima, et see ei realiseeruks. „Kui nädala pärast oleks aga oht saanudki reaalsuseks, kuid inimesed täielikus teadmatuses, oleks olukord olnud hoopis keerulisem ning e-riigina maadleksime tõepoolest tõsise mainekahjuga,“ rääkis Savisaar.

Pevkuri sõnavõtt ajas harja punaseks paljudel teistelgi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo (IRL) kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei suuda mõista, kuidas saab niisuguse kirega riigile pähe tulistada. Tõsistes asjades sõna võttes sobiks erakonna müts peast ära võtta. „Seekord oli peaminister Jüri Ratas küll palju rohkem riigimees kui enamik vastustajaid," kaitses Aaviksoo peaministrit.

Riigikogu e-Eesti toetusrühma sotsiaaldemokraadist esimees Tanel Talve märkis, et esialgu oli tal hea meel, kui opositsioonipoliitik Pevkur kutsus mitte kasutama sisepoliitiliselt ID-kaartide võimalikku turvaauku. „Kahjuks rikkus ta esimesena iseenda üleskutset, süüdistades peaminister Ratast ohuolukorra avalikustamises," leidis Talve. "Ratas tegi aga seda, mida e-riigile toetuva Eesti valitsusjuht pidigi tegema – ta rääkis ausalt ja rahulikult avalikkusega. Seda talle ette heita on sama hea kui kutsuda peaministrit ja valitsust salgamisele, varjamisele, suletusele. Mina sellist Pevkuri soovitud Eestit ei taha.“

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on Reformierakonna esimehe süüdistused, justkui oleks peaminister Ratas ID-kaartide probleeme avalikkuse ette tuues kahjustanud Eesti mainet, absurdsed. Süüdistustest jääb mulje, et reformarid oleksid tõsise probleemi lihtsalt maha vaikinud ning kinni mätsinud. „Peaministri süüdistamise asemel tuleks Pevkuril hoopis häbi tunda, et nende [Reformierakonna] valitsemise ajal üldse võimaliku turvariskiga ID-kaardid käiku lasti,“ rääkis Keskerakonna aseesimees Kadri Simson.

Probleemid e-valimistega

E-valimistest rääkides viitas Simson peaministrile, kelle sõnul on e-valimiste läbiviimise otsus Vabariigi Valimiskomisjoni langetada, tuginedes selles spetsialistide arvamusele. Tegemist on tõsise olukorraga. Näiteks Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor ütles 5. septembril meediaväljaannete peatoimetajatele, et tema e-valimiste korraldamisega ei riskiks. „Süüdistada sellises olukorras peaministrit Eesti e-maine kahjustamises näitab vaid seda, et Reformierakonnal puudub riigimehelik käitumine,“ ütles Simson.

Teisalt on uuele rünnakule asunud EKRE, kes üritab nüüd igal võimalusel näidata ID-kaardi mitteturvalisust. Et kui viiakse läbi e-valimised, siis polevat need kindlasti usaldusväärsed Venemaa võimaliku sekkumise tõttu. EKRE on ähvardanud kohtusseminekuga, aga seegi on neile keeruline, sest ka Eesti kohtusüsteem polevat usaldusväärne.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rõhutas e-valimiste turvalisuse ja läbipaistvuse vajadust. „Demokraatiale ei tohi jätta turvaauke. Eksperdid peavad tagama e-valimiste turvalisuse ja kontrolli võimaluse, et miski ega keegi e-hääletamise tulemusi ei mõjutanud,“ ütles Karilaid.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Karilaid tunnustas valitsuse samme ning seda, et võimalikest murekohtadest on räägitud avalikult ning et inimesi informeeriti kiirelt.

Kesknädal

AIVAR JARNE, 13. september 2017

[fotoallkiri]

ID-KAARDI PRESSIKONVERENTS: Peaminister Jüri Ratas 5. septembri pressikonverentsil rääkimas probleemidest ID-kaardi turvalisusega. Vasakult: PPA peadirektor Elmar Vaher, peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning RIA peadirektor Taimar Peterkop.

Viimati muudetud: 13.09.2017

