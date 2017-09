Keskpartei arvas erakonnast välja vastukandideerijaid

13. september 2017

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et valimisliitudes kandideerijad on end ise sisuliselt erakonna nimekirjast juba välja arvanud ning erakonna juhatusel tuli vastav otsus vaid vormistada. „Igaühel on õigus kandideerida endale sobivas nimekirjas, kuid sel juhul tuleb teha konkreetne valik ning see ka ausalt välja öelda. Nende inimeste osas, kes kandideerivad erakonna vastu, kuid ei leidnud endas jõudu erakonnast lahkuda, tegi otsuse juhatus,“ selgitas Ratas.