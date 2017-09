Gümnaasiumisse vaid heade hinnetega

13. september 2017

Kaubandus-Tööstuskoda tunnustab Repsi ideed. Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on praegu tööturul probleemiks, et kolmandik töötajaid on ametialaste oskusteta. "See ei ole maailmas midagi ennekuulmatut, et selliseid valikuid natuke suunatakse. Loomulikult on oluline ka see, et noored ise oleksid teadlikud, et neil oleks varakult võimalused karjääri planeerida ja kujuneks välja adekvaatne arusaam, mis see töömaailm on, millised võimalused seal on," rääkis Palts.