Rahapesu tõkestamise maailmameister Aivar Rehe

Aga ajakirjanduse põhjal teame, et kokku 4,5 miljardi dollari pesemine läbi Danske Bank ’i Eesti filiaali on panga Rehe-aegse tegevuse mutta tampinud ja lörtsinud kogu Eesti mainet rahvusvahelisel tasandil. Aga Aivar Rehe raius endiselt, et rahapesu tõkestamine tema juhitud pangas toimis hästi. Valetas. Tema oli puu otsas, kui pauk käis.