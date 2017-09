Omandiheitlus kütab kirgi

TIIA-LIIS JÜRGENSON, 13. september 2017

Omandireformi läbi viivad ametnikud satuvad sageli solvunud pärijate rünnaku alla, kui selgub, et mõne objekti puhul ei lähe tagastamine nii ladusalt kui oodatakse. Äärmiselt tugev on olnud nn Mustpeade vennaskonna lobby, mis avaldas Mustpeade maja tagastamiseks linnavalitsusele ägedat survet, kaasates selleks kõikvõimalikke vahendeid. Õnneks asus rahvas linnavalitsuse selja taha, andes tagastamata jätmist toetavale petitsioonile enam kui sada tuhat allkirja. Siiski pole „mustpead“ lõplikult loobunud katsetest keset vanalinna asuv magus kinnisvara tallinlastelt kaaperdada.

Eesti Päevaleht vahendas rünnakut linnavalitsuse ja omandireformiga tegelevate ametnike vastu. Neid süüdistati venitamises Nõmmel Tähetorni 4 kinnistu pärijatele tagastamisel. Vaid möödaminnes ja halvustava alatooniga mainitakse, et sellel kinnistul asuvad looduskaitseala, mille eest on pakutud asendusmaad, ning avalikus kasutuses suusarajad, mille kaotamine halvendaks kõigi nõmmekate puhkevõimalusi.

Samas pole kokku hoitud värve linnavalitsuse „erapoolikuse“ kirjeldamisel ning ametnike mustamisel. Artikli toon ei jäta kahtlust linnavalitsuse kurjas kavatsuses inimesi põhjuseta kiusata ning viitab mingitele hämaratele kavatsustele, mida linnateenistujad Tähetorni kinnistuga seoses vargsi hauduvat. Üldkasutatavate suusaradade rajamist kujutatakse aga tõelise surmapatuna. Lugu on niivõrd kallutatud, et paneb küsima: kelle tellimusel sääraseid ühepoolseid käsitlusi üllitatakse?

Tähetorni 4 kinnistu ümber puhkenud vaidlusi püütakse ära kasutada süütematerjalina, et taas üles kütta kirgi Mustpeade maja, Niguliste kiriku jt tagastamata jäänud kultuuriobjektide ümber. Sogases vees on ju parem kala püüda, ning paljud tegelased, kes nn õigusjärglastena mõne kinnisvaraobjekti järele keelt nilpsavad, kasutavad ära iga võimaluse linnale varju heita.

Kinnisasju, mis kunagistele omanikele või nende pärijatele tagastamata jäetud, on Tallinnas ja ka mujal Eestis arvukalt. Nimetagem lisaks Mustpeade majale ja Niguliste kirikule veel Nõmme ja Telliskivi tänava kultuurimaja, Linnamuuseumi ja Linnateatri hooneid, mis jäeti tagastamata kui olulised kultuuriobjektid. Ilma Keskerakonnata läheks ilmselt Tallinnas suureks väljamüügiks. Ärikad saaks Mustpeade maja ja muud varad enda valdusesse Reformierakonna ja Jüri Mõisa abiga. Sellepärast tahetaksegi Keskerakonnast Tallinnas vabaneda.

Omanike tegutsemisloogika on siin raudne. Kui näiteks Mustpeade maja kaheldava õigusega nn omanikud saavutaksid tagastamisotsuse, siis oleks õigus nõuda ka teiste kultuuriobjektide tagastamata jätmise uut ülevaatamist. Algust võiks teha näiteks Tähetorni 4 üldkasutatavate suusaradade ja looduskaitseala tingimusteta tagastamisega. See oleks lihtsam, kui kohe taas jõuliselt Mustpeade maja kallale minna, ent looks pretsedendi.