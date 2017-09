Kriminaalses joobes autoroolijaile kõvem karistus!

See oli ikka väga suur vedamine, et teepiirete asemel ei jäänud ette lapsi, vanureid või titekäruga emasid või keda tahes, sest ühe roolijoodiku mõtlematu teo tõttu oleks võinud juhtuda meeletu tragöödia. Näiteks 2006. aasta suvel juhtus Vändra lähistel traagiline õnnetus, kus surma said kolm noormeest, sest ei suudetud takistada alkoholijoobes Mikk Segeri rooli taha istumist. Mikk teenis seitse ja pool aastat vanglakaristust.