Autorikaitsjad, tulge appi!

ARNO SEEMEN, 06. september 2017

Minu arvates peavad siinkohal oma asjaliku seisukoha välja ütlema seaduseandjad ja -tundjad. Kas tõesti on teose (laulu, luuletuse, romaani jne) kõrvalise isiku poolt muutmine Eestis lubatud? Või on see siiski lubamatu ja karistatav? Laululoojake, kui sa ei leia oma tunnete väljendamiseks omi sõnu ja viise, siis jäta sihuke tegu tegemata, kuid aga ära solgi teise inimese tehtut!