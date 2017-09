Võroke väärib tasuta ühistransporti ja paremat elu

ÜLO TULIK, 06. september 2017

Pooltühjade busside vuramine on jäänud silma ka elanikele, kes on üpriski rahulolematud ühistranspordi teenuste kättesaadavuse üle. Mõistetavalt ei saa seda teenust kunagi pakkuda sellisel tasemel, et kõik oleksid rahul. Küll aga olen seisukohal, et seda annab korraldada paremini kui seni.

Olukord siin on lootusrikas. Uuest aastast liigub ühistranspordi korraldus maavalitsuselt kohalike omavalitsuste poolt moodustatavasse ühistranspordikeskusse. See annab eelduse parema kvaliteediga teenuse pakkumiseks.

Majandusministeerium eesotsas minister Kadri Simsoniga on lubanud tasuta ühistransporti ka Võru maakonda, kui kohalikud omavalitsused sellele kaasa aitavad ja seda soovivad. Tänane maavalitsuse poolt korraldatud ühistransport on üles seatud eelkõige koolilapsi arvestades ning pakub maakonnakeskustest väljas elavatele inimestele võimalust keskuses käia. Tähelepanu alt on selgelt välja jäänud ettevõtete vajadused ning väljaspool maakonnakeskusi tööl käijad. Eriti puudutab see ettevõtteid, kus töötab rohkem kui sada inimest, kelle töölesaamine on jäetud ettevõtja mureks.

Näiteks toon maakonna edukaima ettevõtte AS Barruse, mis asub Võrust viie kilomeetri kaugusel ja kus täna töötab ligi 230 inimest. Ettevõtja tasub suuresti ise inimeste tööletoomise ja kojuviimise kulud. Mõnevõrra parem on olukord meie ühe suurema ettevõtte Lõuna-Eesti Haigla töötajatega, sest vähemalt töölejõudmise osas on olukord lahendatud. Kuid kindlasti vajab ka sealne olukord muutmist, sest kõige rohkem rahulolematust on inimesed väljendanud just haiglat teenindavate bussiliinide suhtes.

Väärikad väärivad väärikalt vananemist

Teine oluline valdkond Võrus on sotsiaalvaldkond. Võrulased väärivad suuremat tuge, kui nad seni on saanud. Oma igapäevases töös, Lõuna-Eesti Hooldekeskuses haldusjuhi ametit pidades, puutun kokku inimestega, kes vajavad üldhoolekande teenust või siis ka erihoolekande teenust.

Hooldekodudes on olukord kardinaalselt täiesti erinev, ja seda suuresti kohaliku omavalitsuse võimetuse ning mõnikord ka tahtmatuse tõttu. Harvad pole juhud, kus puudub korralik personal, sest ei suudeta maksta töötajatele konkurentsivõimelist palka. Olgu siis põhjuseks, et asutuse kohatasud on väikesed, kliente vähe või ei peeta seda teemat oma hoolimatuses üldse tähtsaks. Tekib suletud ring.

Meie eakad väärivad vananemist väärikas keskkonnas, ja endast lugu pidava omavalitsuse ülesanne on võimaldada oma elanikele inimväärne elukeskkond. Pean seda Võru linnavalitsemises järgneval perioodil üheks võtmeküsimuseks. Elukvaliteeti edendavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused peavad olema paremini kättesaadavad. Üheks prioriteediks peab saama dementsuse sündroomi all kannatavatele eakatele päevahoiuteenuse pakkumine. Seda ei pea tegema otseselt linn, vaid selle võib ka tellida. Niisuguse lahenduse pakkumise korral pääsevad paljud töövõimelised inimesed tagasi tööturule ja aitavad täita linnakassat.

Toome Võrru tagasi hästitasustatud töökohad

Võru suureks probleemiks on hästitasustatud töökohtade nappus. Seda olukorda on mõned ettevõtjad varmad ära kasutama, pannes inimesed sundseisu. Lihtne: kui ei meeldi, mine ära! Minna pole ju tegelikkuses kuhugi. Raha on elamiseks vaja, ka väikest raha. Eeskätt pean silmas just suurte poekettide müüjaid, kes ränkrasket tööd tehes saavad ainult miinimumpalka. Samas võib ajalehest lugeda, et mõnel kaubandusketil läheb nõnda hästi, et soovitakse lausa oma pank avada. Asi pole alati selles, et ei ole võimalik paremat tasu maksta, vaid seda lihtsalt ei taheta teha.

Erandiks on siin väikeettevõtjad, kes tõesti ei suuda palka tõsta ja põhjendatult püüavad miinimumpalkagi tagada, et säilitada töökohti. Siinkohal pole põhjust nendega pahandada. Aga mida teha? Aastaid on hästitasustatud töökohtade teemal tehtud suuri linnu, aga tegelikkuses pole näidata ette kärbsepesagi. Asi paraneb, kui riigis kohaldatakse ettevõtjate suhtes maksuerisusi. Siin peavad kohalikud omavalitsused seisma selle eest, et nõuda maksuerisuste sisseviimist Tallinnast kaugel olevates regioonides. Kuni seda ei tehta, koonduvad ettevõtjad jätkuvalt ümber suurlinnade ja inimesed liiguvad ikkagi töökohtadele järele. Olles ise tööotsija olnud, tundsin, et Tallinnas ja Tartus on võimalused head töötasu teenida mitmeid kordi suuremad kui Võrus.

Ilusatele inimestele ilus linn

Võrus on palju ilu. Meil on Tamula järv ja palju rohelust, palju ilusaid maju ja samapalju ka mitte nii ilusaid. Pean tähtsaks linna muinsuskaitsealas asuvate hoonete rekonstrueerimise programmi väljatöötamist.

Võru vanalinn on silmatorkavalt inetu just peale Kreutzwaldi tänava kordategemist. Seepärast pean oluliseks, et teeme korda vanalinnas asuvad hooned ning rajame sinna munitsipaalkorterid. Muidugi on see kallis, aga nii saame vältida majade muutumist tondilossideks. Säilitame kauni linnapildi ja tuleme heaperemehelikult toime hoonetega, mis kuuluvad linnale. Ma ei näe, et keegi teine teeks korda endise Võru politseile kuulunud maja kui mitte linn ise.

Ma ei pea vajalikuks uute üüri- või sotsiaalmajade ehitamist, kui on võimalik teha korda ajalooline linnasüda. Samas parandame seeläbi ka inimeste olmetingimusi.

ÜLO TULIK,

Keskerakonna Võru linnapeakandidaat

Viimati muudetud: 06.09.2017

Jaga

|