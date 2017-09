Tallinna käekäik sõltub õigetest otsustest

Kindlasti jätkab uues koosseisus ka mitmeid tänaseid saadikuid, sest 2013. aasta 31. oktoobril alustanud volikokku kuulub palju väljapaistvate teadmistega töökaid inimesi – just selliseid, nagu on tarvis linna arenguks vajalike otsuste vastuvõtmiseks. Kuigi elatakse juba valimiste ettevalmistamise meeleoludes, on minu arvates praegu igati sobiv aeg tehtule hinnang anda ja meenutada kahe valimisperioodi vahelisel ajal saavutatut.

Tallinna on hästi juhitud

Läinud aastal Faktum Ariko poolt läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse tulemuste järgi on 95% tallinlastest rahul oma elukeskkonnaga ning linna pakutavate avalike teenustega. See näitab, et Tallinna on hästi juhitud ning et volikogu on elanike esindusorganina osanud anda arengule õige suuna. Mul on hea meel, et volikogu aseesimehena kuulun otsustajate hulka, kelle tegudesse tallinlased usuvad. See annab indu ka tulevikus sama tulemuslikult jätkata.

Ent vaadakem lähemalt, millesse Tallinna volikogu aastatel 2013–2017 enim panustas.

Linnaruum muutub üha inimkesksemaks

Tallinnas on viimaste aastatega kerkinud mitmeid olulisi uusarendusi, ning seda mitte üksnes linnasüdames, vaid ka linnaosades.

Üheks lõpetava volikogu suurimaks saavutuseks on linna ühtlast arengut soodustanud põhimõtete järgimine. Tallinnas puuduvad getod, nagu neid võib kohata valdavas osas Euroopa pealinnadest. See on pälvinud lausa rahvusvahelist tähelepanu. Urbanistikateadlased toovad linna tervikliku arengu faktoritena välja ettevõtluse soodustamise, sealhulgas linna ettevõtlusmeetmete ning inkubatsiooni toel; omavalitsuse toetava sotsiaalpoliitika; linnaruumi ja taristu läbimõeldud arendamise; tasuta ühistranspordi.

Eestlane on oma iseloomult kriitiline, ent ka kõige veendunumatel oponentidel tuleb tunnistada, et Tallinn on sotsiaalse kindlustunde ning elanike rahulolu poolest riigis vaieldamatu liider. Ainsa omavalitsusena võime kiidelda elanikkonna kasvuga, mida toidab tänu linna toetustele kõrgel püsiv loomulik iive, aga ka elanike juurdevool teistest Eesti piirkondadest ning Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Praeguse volikogu otsuste positiivset mõju tunnevad tallinlased veel aastategi pärast. Meie koosseisu algatatud suurtest taristuprojektidest on lõpule viidud trammiliikluse tõstmine meie kaasaja tasemele ja on alanud linlaste poolt pikisilmi oodatud Haabersti ristmiku ehitamine mitmetasandiliseks pidevläbilaskega liiklussõlmeks. Järgmisel aastal algab linnasüdame liikluskoormust vähendava Reidi tee ehitus. Tallinna peatänav saab valmis 2020. aastaks. Need meie töö viljana valmivad linnaruumilised arendused teenivad linlasi aastakümneid.

Tallinnas kuulatakse tallinlaste häält

Tallinnas ei tunne keegi end tõrjutuna, kuna volikogu algatatud kaasava valitsemise mudel võimaldab igaühel otsustusprotsessis kaasa rääkida. Pealinnas ei rahulduta eelmise presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt kokku kutsutud Jääkeldri taoliste jututubadega, vaid meie kaasava valitsemise mudel sisaldab konkreetseid tegevusi, mis on võimaldanud Positiivse Tallinna programmi kaudu teostada hulga tallinlaste ideesid ja soove.

Programm Positiivne Tallinn 2018–2022, mille ettevalmistamise juures nii linnavolikogu juhatus kui ka liikmed osalesid, arendab tegusa kaasamise ideed veelgi kaugemale, andes elanikele võimaluse linnaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Volikogul on kaasava valitsemise korraldamisel oluline roll, mis kindlasti väärib järgimist ka uue koosseisu poolt.

Vaid ühte hoides ja vastastikku usaldades suudame vormida Tallinna veelgi paremaks, kaunimaks ja elamisväärsemaks.

Tallinn toetab peresid ja lapsi

Mulle on südamelähedane lastega seonduv, ja seepärast tunnen erilist uhkust, et just volikogu selle koosseisu ajal suutis Tallinn kaotada lasteaiakohtade puuduse. Viimane suur võit, mille volikogu saavutas, on lasteaiamudilaste ja kõigi kooliõpilaste tasuta toitlustamine. Me tegime selle ära ning käesolevast sügisest on 43,5 tuhat üldhariduskoolide õpilast ja 22 tuhat lasteaedade kasvandikku kindlustatud tasuta einega.

Lastega peresid toetame nii sotsiaal- kui ka toimetulekutoetustega ning muidugi nn ranitsatoetusega, mis on mõeldud peredele, kus saadetakse laps esmakordselt kooli. Laste ja noorte tegevust koordineerivad igas linnaosas avatud noortekeskused. Linna kultuuriasutuste juures tegutsevad põnevaid tegevusi pakkuvad huviringid.

Tallinn hoolib lastest ja noortest, ning kuidas ta saakski oma tulevikusse ükskõikselt suhtuda!

Tallinna rahaasjad on korras

Linlaste elujärje paranemine väljendub ka Tallinna kasvavas eelarves, millest valdav osa suunatakse laste ja eakate toetamiseks ning tasuta ühistranspordi arendamiseks. Tallinn on suutnud säilitada rahaasjades konservatiivse joone, ent kui see on linnale kasulik, võetakse elanike huvides toimuvate projektide teostamiseks ka laenu.

Vastutustundlik finantspoliitika on leidnud tunnustust rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt. Juba rida aastaid püsib Tallinna finantsreiting agentuuri Fitch Ratings hinnangul A+ tasemel. Reitingu määramisel võetakse arvesse linna ettevõtluskeskkonna mitmekülgsust ning tõsiasja, et linna majanduslikud näitajad on üle riigi mediaantaseme.

Financial Times’i poolt välja antava ajakirja Magazine edetabelis "Tuleviku Euroopa linnad ja regioonid 2016/17" asetatakse Tallinn Euroopa keskmise suurusega linnade seas välisinvesteeringute sihtkohtade esikümnesse, tuues esile kohaliku investeerimiskeskkonna ärisõbralikkust ja suurt majanduspotentsiaali.

Rahvusvaheline tunnustus lükkab ümber kõik spekulatsioonid linnakassa ebamõistlikust kasutamisest.

Milles Tallinn veel hea on?

Tallinn on viimastel aastatel astunud jõudsa sammu rahulolevama ja tegusama kogukonna suunas. Mõnes valdkonnas oleme juba suutnud edestada ka naaberlinna Helsingit. Näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt koostatud puhtama õhuga pealinnade nimistus asume 7. kohal; põhjanaabrite pealinn jääb meist tahapoole.

7. kohale platseerus Tallinn ka aastal 2013 Intelligent Community Forum (ICF) korraldatud intelligentse linna konkursil, kuhu meie kogukond valiti 400 konkurendi hulgast. Sellesse nimekirja jõudsid vaid eeskujuliku majandusarenguga linnad, kus lisaks muljetavaldavale IT-potentsiaalile on hästi toimiv taristu ning selged arenguperspektiivid.

Tallinna Linnavolikogu 8. koosseis viis linna arengukiirendusse, mida uuel volikogul tuleb väärikalt jätkata. Loodan, et ka mina saan järgmises koosseisus rakendada kogemusi, mida eelnenud aastatel omandasin. Tallinn väärib ausaid ja julgeid otsuseid. Ühiselt jõuame kaugele!

LAURI LAATS,

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

[fotoallkiri] Oktoobri alguses peab Tallinna volikogu 8. koosseis viimase istungi. Neli aastat väldanud töö on jõudmas lõpusirgele. Suure panuse on andnud ka linnavolikogu aseesimees Lauri Laats (pildil).

LAURI LAATS, 06. september 2017

Viimati muudetud: 06.09.2017

Jaga

|