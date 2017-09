Põhja-Korea mängib tuumasõjaohuga

KN, 06. september 2017

Vesinikupommikatsetusi on seni teinud ainult kuus riiki: N Liit, USA, Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa ja India. 1961. aastal N Liit korraldas Novaja Zemlja polügoonil kõigi aegade võimsaima vesinikupommi plahvatuse. 50 megatonnise pommi plahvatus toimus nelja kilomeetri kõrgusel ning tulekera oli nii ere, et vaatamata tihedatele pilvedele oli seda näha tuhande kilomeetri kaugusele. Tuumaseen ulatus 67 kilomeetri kõrguseni. Lööklaine tegi maakerale peale kolm tiiru ja elektromagnetiline kiirguspuhang lõi tunniks rivist välja raadioside.

USA kaitseminister James Mattis ähvardas Põhja-Koread rünnaku korral sõjalise vastusega. Mattis ütles, et rünnak USA või tema liitlaste vastu saab vastuse. "Igasugune oht Ameerika Ühendriikidele või selle territooriumile, sealhulgas Guami alale või meie liitlastele saab tohutu sõjalise vastuse, mis on nii tõhus kui ka ületamatu," rääkis kaitseminister Valge Maja juures pärast presidendi julgeolekunõukogu kohtumist.

Valge Maja andis pühapäeval teada, et USA on valmis kasutama oma tuumavõimekust, kui Põhja-Korea jätkab Ameerika Ühendriikide või tema liitlaste ähvardamist. See on tõsiseim hoiatus pärast külma sõda ja vastasseisu N Liiduga. Hoiatamata heitsid ameeriklased II maailmasõja lõpul Jaapanile kaks aatomipommi.