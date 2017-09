Jüri Ratas: Valimisvõit ei ole iseenesestmõistetav

Ratas ütles, et Keskerakond läheb valimistele vastu tugeval positsioonil ning eesmärgiks on valimisvõit nii Tallinnas kui ka paljudes maakonnakeskustes, linnades ja valdades. Ainuüksi pealinnas Tallinnas kandideerib Keskerakonna ridades üle 500 kandidaadi, neist 240 on nimekirjas esmakordselt. Väga palju tööd üle kogu Eesti seisab aga alles ees. Järgmised seitse nädalat otsustavad Eesti linnade ja valdade tuleviku neljaks aastaks.

Valimisvõitluses on ideed kõige olulisemad, rõhutas Ratas. „Meil tuleb selgelt sõnastada ja valijatele julgelt välja öelda, mida soovime muuta ning mida senisest paremini teha. Kahtlemata on kõigil omad põhjused, miks oma hääl kohalikus elus enam kuuldavaks teha. Olgu selleks toetus senisele heale juhtimisele või vastupidi – ootused, mis pole täitunud. Meil kõigil on aga seejuures üks ja selge nägemus – et kõikjal Eestis oleks hea elada. Et inimestel oleksid töökohad, enda teostamise võimalus, kvaliteetne kodulähedane haridusvõimalus ja turvaline elukeskkond, kus kasvatada üles oma pere. Meie üle-eestiline valimisprogramm võtab selle ilusti kokku: meie eesmärk on tasakaalus, tõhus ja avatud Eesti, kus riik on inimese jaoks ja toimib inimese heaks.“

Väärt valimisprogramm

Keskerakonna esimees tõi esile, et riigis on lühikese aja jooksul selle nimel palju ära tehtud. Nii on koalitsioonis otsustatud tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni, mis aitab madalat ja keskmist palka teenivaid inimesi, jättes neile igal kuul kätte kuni 64 lisaeurot. „Viime läbi pensionireformi, et inimest hinnataks vanaduspõlves tema töötatud aastate, mitte ametiga kaasnenud palganumbri järgi. Pöörame tähelepanu regionaalarengule, et kõikjal Eestis oleks võimalus luua pere ja kasvatada lapsi. Sisu on saanud haldusreform ning suurendame kohalike omavalitsuste tulubaasi. Lahendasime kriisi tervishoius, et inimesed saaksid kiiremini arsti juurde. Eesti põllumees ja Eesti toit on taas au sees. Majanduskasv teeb uusi rekordeid. Need on vaid mõned näited, mille eest Keskerakond on alati seisnud ning mida nüüd on meil võimalus ellu viia,“ ütles Ratas.

Tema sõnul on Keskerakond üheselt tõestanud, et erakonna programm ja maailmavaade ei sõltu sellest, kas ollakse opositsioonis või valitsuses. „Kohalike valimiste eel on Keskerakonna eesmärgiks sisse viia tasuta ühistransport maakonnaliinidel ja võimalikult paljudes omavalitsustes Tallinna eeskujul. Toetame piirkondlikku ettevõtlust, põllumajandust, kohalikku otsustamist, kaasates selleks noori, kõiki, kes seda soovivad. Meil on valimisprogrammis palju häid mõtteid ja väärt eesmärke.“

Erakonnajuht tõi välja, et ootuspäraselt on konkurendid taaskord enne valimisi positsioneerinud ennast Keskerakonna, selle tehtu ja plaanide vastu. Seda osalt mõistmatusest ja ideede puudusest ning osalt lihtlabasest vastandumissoovist tingituna. „Seda enam tuleb meil seista tugevalt ja üheskoos enda veendumuste eest, et tõestada – ühtsem ja üksteist hoidvam Eesti ongi tugevam Eesti! Keskerakonna kampaania räägib asjast. Me ei kleebi kleepse ega pritsi, maskid ees, vett vastu linnavalitsusehoonet. Me ei vasta ükskõik millisele küsimusele, et Keskerakond on tagurlik ja tuleb võimult kukutada. See on kulunud ja ühiskonda lõhestav strateegia. See ei vii Eestit edasi ega aita kuidagi kaasa meie inimeste heaolu kasvule. Valijad ootavad õigustatult iga erakonna ja valimisliidu programmi ning eesmärke. Meie oleme Keskerakonna põhimõtted selgelt välja öelnud ning oleme alati valmis oma seisukohti kaitsma.“

Valimisvõit endi kätes

Ratas selgitas, et erinevate arvamusküsitluste kaudu on inimesed juba saatnud väga selge signaali. Keskerakonda toetab kohalike omavalitsuste valimise eel augustikuu andmetele tuginedes 29% inimestest, Reformierakonna toetus on 19 protsendipunkti. Ülejäänute toetus on veel suurusjärgu võrra maas. Tallinnas on Keskerakonnal rohkem toetajaid kui teistel erakondadel kokku.

„Meie tööd hindavad kõrgelt nii mehed kui ka naised, inimesed kõikidest haridus- ja vanusegruppidest. Konkurentide lausrünnakud pole suutnud meie positsioone nõrgestada. Vastupidi – inimesed on tüdinud konflikti ja vastandumist otsivatest poliitikutest, kes kandideerivad täna ühes erakonnas ja homme järgmises või peidavad ennast sootuks mõnda valimisliitu. Keskerakond seevastu on Eesti poliitikas, et jääda,“ rõhutas Ratas.

Ratas ütles, et Keskerakond on toonud Eesti poliitikasse mitmeid põhimõttelisi muutusi, kuid meil on ühiskonnale veel palju anda. „Ärme võta valimisvõitu iseenesestmõistetavalt, sest seda see kunagi ei ole. Ärme muutu mugavaks, vaid panustame järgmised seitse nädalat tänavatel, inimeste uste taga, bussipeatustes, kohtumistel ja laatadel. Valimisvõit on meie kõigi kätes,“ ütles Keskerakonna esimees lõpetuseks.

[fotoallkiri] ESINUMBRID VALIMISKONVERENTSIL: Taani kuninga aias peetud valimiskonverentsil ütles erakonna esimees Jüri Ratas kandideerijatele, et nad peavad oma sõnumi viima inimesteni ning et kõige olulisem on nendega kohtuda.

