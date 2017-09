Vahva rongkäik ja valimiskonverents

Õpetajate Majas võttis volikogu vastu avalduse, milles öeldakse, et usalduse kaotanud inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas. Avalduses nenditakse, et erakond on jõudnud punkti, kus ei saa jätkata koos inimestega, kelle eesmärk pole tugev Keskerakond ja valijatele lubatu täitmine. „Austame Edgar Savisaare kui erakonna asutajaliikme teeneid Eesti riigi ja erakonna ülesehitamisel ning tema jätkamine Keskerakonnas on mõistetav. Samas on Edgar Savisaar ise olnud alati väga resoluutne valimisliitude ja koduerakonna vastu kandideerijate osas ning sellist teguviisi jõuliselt kritiseerinud. Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks.“

Avalduses märgitakse, et Keskerakond on saanud ühtseks ja tugevaks erakonnaks ega vaja abi väljastpoolt, mida põlisuse egiidi all peale surutakse. „Lausa vastupidi. Savisaare nime kandev valimisliit on asunud kahjuks koostööle teatud ärimeestega, kes on sõnaselgelt öelnud, et eesmärk on võtta hääled just Keskerakonnalt. Olgu siinkohal kindlalt öeldud: Keskerakonda saab toetada vaid erakonna nimekirjas kandideerides ning seni tehtut ja meie uue tegevuskava elluviimist oma häälega valimistel toetades,“ seisab pühapäevases avalduses.

Rongkäik ja esinumbrite etteasted

Pärast volikogu istungit suunduti Raekoja platsilt lippude, loosungite ja õhupallide lehvides rõõmsale rongkäigule. Esimeseks peatuseks oli Vabaduse väljak, kus üheskoos moodustati südame kujund. Edasi tõusis rongkäik Toompeale. Mida raskemaks läks tõus, seda rõõmsamaks muutus meel ja lõbusamaks väljahõisatud valimistervitused. Lõpuks said tervitatud kõik maakonnad ja pealinna valimispiirkonnad.

Taani kuninga aias peetud valimiskonverentsil astusid lavale valimispiirkondade esinumbrid, keda erakonna esimees Jüri Ratas ja peasekretär Mihhail Korb saatsid valimistele võiduootustega. Jüri Ratas pani kandideerijatele südamele, et nad peavad oma sõnumi viima inimesteni. „Valijad näevad, kes lubavad ja kes teevad. Meil tuleb toetajad valimispäeval välja tuua. Vaid nii saame oma programmi teoks teha. Pole oluline olla suurtel plakatitel ja televiisoris. Oluline on kohtuda meie inimestega. Tänavatel, bussipeatustes, kaupluste ees ja uste taga. Meie eesmärk on läbi käia kõik Eestimaa kodud. Kuulata inimeste muresid. Küsida, mida me saame nende heaks ära teha. Järgmised seitse nädalat määravad Eestimaa tuleviku. Meil tuleb need valimised võita. Tallinnas ja terves Eestis. Meie toetajad usuvad meisse. Eestimaa inimesed väärivad seda,“ rõhutas ta.

Kokku läheb Keskerakond 15. oktoobril aset leidvatele kohalikele valimistele vastu enam kui 70 omavalitsuses. Üle Eesti on erakonnal kokku enam kui 2000 kandidaati, nendest Tallinnas üle 500.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] RÕÕMSAL RONGKÄIGUL: Keskerakondlased ja noored marssisid pühapäeval reipal sammul Raekoja platsilt lippude, loosungite ja õhupallide lehvides Vabaduse väljakule, kus moodustati üheskoos südame kujund näitamaks toetust Tallinnale ja kogu Eestimaale.

Viimati muudetud: 06.09.2017

Jaga

|

AIVAR JARNE, 06. september 2017