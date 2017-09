Valimisliitude lubaduste virvarr

Erakondade ja valimisliitude nimekirju on peaaegu võrdselt. Kui erakonnad on oma põhimõttelised lubadused ning kandidaatide esinumbrid välja käinud, siis valimisliitudega on asi segasem. Suurima tähelepanu osaliseks saanud Savisaare, Mõisa ja Sõõrumaa liidul (SMS) pole õiget linnapeakandidaati. Nende sõnade järgi on neil lihtsalt ambitsioonikamad lubadused kui Keskerakonnal. Nii lubab valimisliit pealinlastele nii tasuta prügivedu kui ka sundüürnike omandusse selle korteri andmist, milles nad hetkel elavad.