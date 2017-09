Poliitikud ei tohiks röövida valimisliitudelt nende rolli

Kohalike omavalitsuste igapäevane vastutus ja võimalused muutuvad järgmiste aastate jooksul oluliselt. Maavalitsuste ülesannete jagunemine valla- või linnavalitsuste ning riigi vahel laiendab KOV-ide senist vastutusala. Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö hakkab toimuma uuel tasemel ning senisest veelgi olulisem on erakondade volikogudes kaasa rääkimise võimalus, et tunnetada ja teada, kuidas meie inimesed tegelikult elavad. Sellised olulised eesmärgid nagu regionaalhalduse korrastamine piirkondlike erisuste tasakaalustamiseks ja regionaalpoliitika rahastamine vajavad edukaks rakendamiseks otsest kontakti nii Vabariigi Valitsuse kui ka KOV-ide vahel. Suuremahulised ümberkorraldused haridus- ja sotsiaalsüsteemis ning investeeringuvõimaluste kasv taristusse jõuavad kohalike elanikeni piirkonna vajadusi arvestades just riigi ja omavalitsuse tugeva koostöö kaudu. Siinkohal ongi valimisliitude rolliks pigem kohalik algatus, mis toetab erakondade üleriigilisi eesmärke kohalikke olusid arvestades. Seega on valimisliidud vajalik algatus ja tugi erakondadele. Need, kes tahavad kohapeal midagi ära teha, aga suures poliitikas tegutseda ei soovi, saavad kuuluda valimisliitu. Näiteks luuakse valimisliit selleks, et teha laste mänguväljakud korda ja toetada eakate vaba aja sisustamist. Valimisliit oleks sel juhul heaks partneriks erakondadele, sest nemad toovad teatud kohalikud probleemid lauale ja panevad kohaliku aktiivi kaasa rääkima.