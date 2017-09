Aadu Must: valimisliidud jäävad poliitmaastikul alati külalisesinejateks

30. august 2017

Must sõnas, et valimisliidud on poliitikamaastikul külalisesinejad, kes saabuvad publiku ootusärevate pilkude saatel ühe ja võib-olla isegi hea etteastega, kuid kaovad lavalt kiirelt ja märkamatult. „Enamjaolt nii kiirelt, et valijatele pole lõppkokkuvõttes ette näidata paraku midagi,“ tõdes Must.

Ta sõnas, et see pole etteheide Vabakunna liikmetele, vaid näitab ilmekalt, miks valimisliidud ei saa tõsist ja eesmärgipärast poliitikat ajada ning oma valijatele väidetut kaitsta. „Valimisliidu puhul on asi lihtne – proovisime, ei tulnud välja ja lahkume vaikselt. Erakonnad ei saa endale sellist luksust lubada ning jäävad oma otsuste eest vastutama valijate silmis veel pikkadeks aastateks,“ rõhutas Must, lisades, et kui rehnung ei saa valmis nelja aastaga, tuleb seda jätkata.

Keskerakonna juhatuse liige tõi samas välja, et Vabakunna otsus otsad kokku tõmmata ei jää viimaseks. „Eesootavatel valimistel näeme projektipõhiseid valimisliite, milles väga erinevad inimesed ja põhjused valimisliidu moodustamiseks ,“ tõdes Must, kes toonitas, et kui Tartus võis soov olla tõepoolest oma valijaid esindada, siis Tallinnas ongi loodud meelelahutuslik valimisprojekt. „Hooaja lõppedes on sellest osa võtnud eri suundades laiali jooksnud ning öeldu-tehtu unustatud,“ kinnitas ta.

Viimati muudetud: 30.08.2017

Jaga

|