Rekordiline osavõtt Jüri Ratase XIII jalgrattavõistlusest

30. august 2017

„Jalgrattavõistluse eesmärk on tuua igas vanuses inimesi koos sõprade ja perega värskesse õhku sporti tegema. Pühapäevane võistluspäev näitas ilmekalt, et jalgrattasõit on armastatud spordiala, mis kogub üha uusi harrastajaid. See annab indu ja energiat jätkata jalgrattavõistlustega ka edaspidi,“ lausus võistluse peakorraldaja, peaminister Jüri Ratas. „Tänan südamest kõiki vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kelle toel suutsime kolmeteistkümnendat korda ilma osalustasuta spordivõistlust korraldada.“