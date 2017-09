Tallinnas käib üha tihedam rebimine töökohtade pärast

Kuigi mitmed tööd ihkavad persoonid on esitanud oma CV-d linnapea kohale, näitab nende senine tegevus, et kandideeritakse siiski sootuks muudesse ametitesse. On raske uskuda, et Raivo Aegil, Kristen Michalil ja Rainer Vakral puudub enesekriitika ning nad tõsimeeli usuvad, et nende kesine linnaelu puudutav teadmistepagas võimaldaks töötada omavalitsusjuhina.