Kellel on Eestimaal hea elada?

ARVO REIMAN, 30. august 2017

Pensionäride probleemidest eriti ei räägitagi – need on ammu samahästi kui maha vaikitud. Nad on väljasurev põlvkond, kelle tööpanus ka väikese palga eest on olnud märkimisväärne. Tänapäevased noored püüavad hankida kergesti omandatava humanitaarhariduse ja loodavad pärast 3-aastaseid õpinguid haljale oksale jõuda. Ametnike arv juba ammu ületab tööliste arvu ning iga taluniku või ettevõtja kohta jätkub kontrolle ette ja taha. Igal aastal raiutakse meeleheitlikult metsa, et puit jagada välismaistele firmadele, kes aga saadava kasumi riigist välja viivad.