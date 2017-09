Keskerakond on jätkuvalt populaarseim

AIVAR JARNE, 30. august 2017

Enim toetust pälvivale Keskerakonnale järgneb Reformierakond 24-protsendise toetusega; juunis oli Reformierakonna toetus 26 protsenti. Kolmandal-neljandal kohal on võrdse 12-protsendise toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Konservatiivne Rahvaerakond. Viieprotsendise valimiskünnise lähedal liigub nii Vabaerakonna (5%), Isamaa ja Res Publica Liidu (5%) kui ka Eestimaa Roheliste (4%) toetus. Juunikuuga võrreldes on Vabaerakonnal toetus langenud kahe ja IRL-il ühe protsendipunkti võrra, roheliste oma aga on kasvanud ühe protsendipunkti võrra.

Võrreldes valitsuskoalitsiooni ja Riigikogu opositsioonierakondade summaarset toetust, on ülekaal valitsuserakondade poolel, keda toetab kokku 46 protsenti. Opositsiooni jäävaid Reformierakonda, EKRE-t ja Vabaerakonda toetab 42 protsenti valijatest.

Venekeelsete valijate hulgas oli Keskerakonna toetus augustis 73 protsenti. Võrreldes juunikuise 68 protsendiga on seegi näitaja paari viimase kuu jooksul tõusnud. Teistest erakondadest pälvivad mitte-eestlastest valijate mõningat toetust vaid Reformierakond (8%) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (5%).

Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul näitab toetuse tõus enne kohalikke valimisi Keskerakonna usaldamist ja usutavust just selles, kes oktoobri keskpaigast lubadusi ka päriselt täitma hakkab. „Mul on hea meel, et Keskerakonna ideid ja kohalikes omavalitsustes seni tehtut hinnatakse kõrgelt nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. Esimene stardikoht valimiste eel on vastutusrikas, kuid annab samas indu meie kandidaatidele veelgi enam panustada tulemuseks, millega kodukohas olulisi asju korda saata,“ sõnas Ratas.

Ta märkis, et Keskerakonna toetuse tõus näitab lisaks valimisplatvormi ja meeskonna tugevusele ka seda, et valija usaldab lubaduste elluviimist. „Valimiste eel trumpavad erakonnad üksteist nii kõlavate loosungite kui ka teatraalsusega, kuid kokkuvõttes loeb see, kas midagi muutub inimestele paremaks või mitte. Keskerakonna programm on suunatud igale Eesti inimesele ning on elukaugete ideede kõrval ka päriselt usutav,“ leidis Ratas.

Peaminister pidas toetuse tõusu oluliseks põhjuseks Keskerakonna juhitud valitsuse reforme, tasuta ühistranspordi laiendamist ning omavalitsuste tulubaasi tõstmist. „Keskerakonna seisukoht on, et kohalikku elu teavad, tunnevad ja juhivad kõige paremini just kohalikud inimesed, ning haldusreform peab olema sisukas. See lähenemine on sümpaatne nii paljudele omavalitsusjuhtidele, kes on otsustanud kandideerida Keskerakonna nimekirjas, kui ka kohalikele elanikele,“ tõstis ta esile.

Viimati muudetud: 30.08.2017

