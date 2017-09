Selgeltnägija Ilona Kaldre kandideerib Keskerakonna nimekirjas Jõhvis

Kaldre sõnul ei sündinud otsus kandideerida lihtsalt, kuid kaalutledes tuli ta järeldusele, et tema kandideerimine valimistel on oluline, et muuta elukeskkond Jõhvis paremaks. „Ma ei ole poliitik ega liitunud erakonnaga, kuid ühiskonna aktiivse liikmena, kellel on oma arvamus ja soov tegutseda, mõistsin, et seda ei saa teha üksi,“ selgitas Kaldre, miks ta otsustas liituda Keskerakonna meeskonna ja selle juhi Martin Repinskiga. „Koos saame paremini kaitsta inimeste huvisid Jõhvis. Meil on sarnane maailmavaade ning samad eesmärgid, ja see sai otsustavaks argumendiks, miks liitusin keskerakondlastega,“ ütles Kaldre. Ta lisas, et erinevate erakondade valimisprogramme lugedes jõudis ta järeldusele, et just Keskerakond seisab inimeste ja nende heaolu parandamise eest.