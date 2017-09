Korb: valimisliit lollitab valijaid

KE pressiteatest, 30. august 2017

Korbi sõnul on jutt valimisliidu keskerakondlikest vaadetest ning toetusest erakonnale valijaid eksitav. „Keskerakonda saab toetada vaid Keskerakonnas kandideerides ja Keskerakonna poolt hääletades. Kõik teised nimekirjad – Reformierakond, sotsid, IRL või Savisaare ja ärimeeste valimisliit – on valimistel Keskerakonna konkurendid, kes ei aita kuidagi kaasa Tallinnas seni tehtu hoidmisele ega erakonna programmi täitmisele,“ rõhutas Korb.

Peasekretär lisas: paraku on naeruväärne, et valimisliit, mis äsja ühines endise isamaaliitlase Jüri Mõisa ja teiste ärimeestega, räägib Keskerakonna juurtest. „Ennast ärieliidile maha müünud valimisliit Keskerakonda, valijaid ega meie juuri kindlasti ei esinda. Sarnast retoorikat on püüdnud Võrus eduta kasutada ka üks teine kirju seltskond,“ tõi Korb paralleeli.

Seejuures on peasekretäri sõnul eriti kahetsusväärne, et alati valimisliitude vastu olnud endine esimees kandideerib täna koduerakonna asemel valimisliidus. „Samas on kõigile selge, et valimisliidu tegevus on kasulik vaid opositsioonierakondadele, eriti Reformierakonnale,“ tõdes Korb.

Ta kordas ka Keskerakonna juhatuse poolt varem välja toodut, et Keskerakonna nimekirja vastu kandideerivad inimesed ei peaks erakonda kuuluma. „Hääl valimisliidule ei ole hääl Keskerakonnale ega isegi Keskerakonna liikmele. Valimisliidus kandideerijad on ennast ise erakonnast välja arvanud, kuigi pitsat on veel puudu,“ kinnitas Korb.

