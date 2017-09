Liituvad vastasedki

30. august 2017

Enim kõneainet on pakkunud valimisliit „Tegus Tallinn“ ja „Edgar Savisaare valimisliit“, mis möödunud nädalavahetusel arutasid omavahel liitumist. Nagu arvatud, leidsid endised rivaalid ühise edasiminekutee, ning nüüd hakkab jutte erinevatest koostöövormidest, mis annaksid ainet ka meediapilti pääsemiseks, tulema kõvasti, kuni valimisteni välja.

Et valimisliite veidigi tõsiselt võetaks, avaldavad valimisliidud järjest ka oma programmilisi lubadusi, mis üksteist üle trumbates lubavad kogu maal ja rahval elujärge parandada, aga lõpuks nende lubaduste järgi keegi talitama ning vastutama ikka ei hakka. Näiteks Savisaare valimisliit avalikustas valimisprogrammi, milles seisab, et linna esimene eesmärk on linnaelaniku elu mugavamaks tegemine. "Linn peab elanikule pakkuma teenuseid paremini kui turg seda suudaks," seisab programmis. "Kõik linnaelanikud on võrdsed: eestlased ja venelased, mehed ja naised, noored ja vanad" – see on teine põhiline valimisloosung.

Parema ja mugavama elu ning võrdsuse saavutamise meetmeteks on programmdokumendis näiteks tasuta ühistransport, korralik emakeelne haridus nii eesti- kui ka venekeelsetele lastele, sundüürnike võimalus lõpuks oma kodu erastada nagu on saanud teha kõik teised, võimalus oma linnaosas ujumas käia või jalgrattaga rahulikult sõita. Lubatakse lisaks Tallinna TV-le ka munitsipaalraadiot, nelja lapsega peredele tasuta parkimist, Lasnamäele trammitee ehitamist.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kommenteeris seda liitumist, et „Tegusa Tallinna“ ja „Edgar Savisaare valimisliidu“ lähenemise tingib tõenäoliselt muu hulgas kandidaatide puudus ning toetuse vähenemine. Ta tõi välja, et Jüri Mõis noolib arusaadavalt Edgar Savisaare „rumalaid Lasnamäe hääli“, nagu endine isamaaliitlane Mõis seda väljendas, kuid teise osapoole puhul on küsimus keerukam. „Arusaamatu, millist kasu saab olema valijatele Savisaare ja Ivanova liitumisest ärimeestega, kelle vaated pole ilmselgelt tsentristlikud. Tundub, et mõlemad pooled on volikogukohtade nimel ja Keskerakonna senitehtu peatamiseks valmis enda nägu ja retoorikat kardinaalselt muutma.“

On selge, et pealinnas on valimisliite liiga palju ja kõigile valijaid ei jätku. Nii ongi endised poliitilised rivaalid häda sunnil valmis koostööks.

