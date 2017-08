Raimond Kaljulaid: Valimised peavad olema sisulise debati, mitte harrastusteatrite aeg

23. august 2017

“Olen päris kindel, et tallinlaste enamus eelistaks linnavalitsuse ees tossutamise ja romude pooleks lõikamise asemel näha ja kuulda sisulist mõttevahetust Eesti Vabariigi pealinna tuleviku üle. Mis saab tasuta ühistranspordist, mis saab eakate pensionilisast, kas Tallinn saab korraliku rattateede võrgustiku või ei saa. Sellist debatti tahame ka meie. Meie linnapeakandidaadi Taavi Aasa tugevuseks on teadmised ja pikaajaline kogemus Tallinna juhtimisest,” ütles Kaljulaid.

Ta lisas, et napakad kampaaniad ei ole Tallinnas üldiselt varem edu toonud. “Tallinn on ligi 700 miljoni eurose aastaeelarvega suurim kohalik omavalitsus Eestis. Linnapeakandidaat peab näitama, et suudab tuhandete töötajate ning sadade tuhandete inimeste elukorraldust puudutava ülesandega pädevalt ja kindlalt toime tulla. Möödunud valimistel proovis samasugust harrastusteatrit linnavalitsuse ees näidata Valdo Randpere. Kukkus samuti läbi. Ma ei ennusta Aegile suuremat edu kui Randperele,” ütles Kaljulaid.

23.08.2017

