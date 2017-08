Ansipi ajal kasvas valitsussektori võlg miljard eurot

Eesti valitsemissektori võla kohta leiab andmed Eesti Panga kodulehelt Statistika ja alamlehelt „Majanduse põhinäitajad”. Aasta kohta esitatud tabelis on rida 13.4 koguvälisvõlg ja selle hulgas olev valitsemissektori võlg (rida 13.5). Graafikul on valitsemissektori võlg siniselt ja skaalaga vasakul miljonites eurodes. Paremal skaalal on punaselt võlg KOV valimistel hääleõigusliku inimese kohta (eurodes), keda 2002. aastal oli 1 021 439, 2005. aastal 1 059 290, 2009. aastal 1 094 317 ja 2013. aastal 1 086 935.